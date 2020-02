Wie gut die Strokes wirklich sind, zeigt sich daran, dass sie selbst ihren Sänger vergessen machen.

Julian Casablancas hat schon immer durch sein beängstigend negatives Selbstvertrauen für eigenartige Kapriolen gesorgt. Bei dem exklusiven Berlin-Konzert der Band, das der Veröffentlichung ihres für April 2020 angekündigten Comeback-Albums, wenn es denn eines ist, vorausgeht, torkelt Casabalancas wie benommen über die Bühne, trifft den Ton nicht, scheint nicht zu wissen, was er da oben soll und nur zwei Gefühlslagen zu kennen: kreischende Hysterie und nölende Langeweile.

„Yes, the heart beats in a cage“, singt er zum Auftakt über seinen – auch ihm selbst lästigen – Hang, sich fortwährend abzukapseln. Und einen Song später heißt es: „Bring mich zum Schweigen, und ich komme gut mit dir aus.“

Ja, die Musik der Strokes ist ein schizophrenes Vergnügen.

Ein letztes Aufbäumen

Vier Tage zuvor hat die Band bei der Siegesfeier von Bernie Sanders in New Hampshire für Aufsehen gesorgt, als sie zu den gehetzten Klängen von „New York City Cops“ die Bühne von begeisterten Anhängern des linken Republikaners und Trump-Widersachers stürmen ließ. Das war ein lustiger Vorgriff auf die revolutionäre Stimmung, die sich das Anti-Trump-Lager von einem Siegeszug des alten Mannes verspricht. Und es passte zu den Strokes, die lange etwas Aufrührerisches besaßen. Nun scheinen sie sich nach sporadischen Festival-Auftritten im vergangenen Jahr und der Arbeit an ihrem sechsten Album „The New Abnormal“ langsam wieder auf Betriebstemperatur zu kommen. Von dem neuen Material präsentieren sie immerhin zwei Song, doch beide versuppen in breiigem Lärm.

Dass es sie überhaupt noch gibt, ist ein kleines Wunder für sich. Vor zehn Jahren erschien ein letztes Album von den fünf New Yorker Rockmusikern unter Bedingungen, die vor allem für Casablancas Begleiter unerträglich waren. Denn der Sänger hatte es vorgezogen, seine eigene private Aufnahmesession in einem weit entfernten Studio durchzuziehen und seine Gesangspart mit „vagen Anweisungen“ an den Rest der Band zu überstellen. So war „Angels“ der Verzweiflungsakt einer Band in Auflösung. Ein letztes kreatives Aufbäumen gegen das Unvermeidliche, nämlich zu schnell zu berühmt geworden zu sein. Mehr als ein paar krude Synthesizer-Experimente blieben vom vorerst letzten Akt nicht in Erinnerung.

Der gute Mensch vom East River

Nun, da es sogar fast 20 Jahre her ist, dass sie mit ihrem Debüt „Is This It“ eine Schneise durch die sterbende Welt des Rock’n’Roll zogen und das Role Model für eine Generation an New Wave-Adepten bildeten, ist die Frage nur zu berechtigt, woran die Strokes anknüpfen wollen.

Wer gehofft haben mag, auf dem Konzert in der Berliner Columbiahalle eine Antwort darauf zu erhalten, dürfte enttäuscht sein. Es ging weder richtig wild noch besonders inspiriert zur Sache. Hits wie „Heart in A Cage“, „Reptilia“, „Last Nite“, und „Someday“ knallten zwar mit Verve durch die tobende Halle, wobei sich die prägnantesten Songs gegen Ende und in der Zugabe ballten, doch die stoische Verweigerung von Pomp und Gloria verpuffte.

Casablancas hing die meiste Zeit in einer schwarzen Lederjacke mit hochgestelltem Kragen am Mikrofonständer wie ein Trunkenbold an der Straßenlaterne, der darauf wartet, dass ihn seine Kumpel schultern. Sein notorisch derangierter Zustand ist bitter mitanzusehen. Weil man in solchen Momenten nicht erkennen kann, wie die Musik ihm aus seiner Falle heraushilft. Wenn die Band sie nicht strahlen lassen kann, warum setzt sie sich dem dann nur aus?

Von der Wutbahn abgebogen

Man verklärt diesen Gestus oft als subversive Strategie. Als gäbe es die kulturelle Übereinkunft noch, die mit dem Wort Indie-Musik verknüpft war. Die Strokes haben sich stets als Zu-spät-Gekommene darauf bezogen.

Andererseits: Welche Missverständnisse sie betreffend gäbe es denn zu bekämpfen? Ihr Status als Wegbereiter eines Gitarrenrock-Booms, der die Nuller Jahre geprägt hat, ließ sie nie müde werden, ihr kompaktes Vokabular weiterzuentwickeln. Statt ihr eigener Mythos zu werden, bogen sie schon mit "First Impressions of Earth" (2006) von der Wutbahn ab und überzeugten damit. Mit "Angels" aber war der Band dann das deutlich angestrengte Bemühen anzumerken, den eigenen revolutionären Charakter mit möglichst vielen Querverweisen zu den synthetischen Klängen des Indie-Pop abzusichern. Dass diese Phase live kaum Spuren hinterlässt, zeigt das Dilemma, in dem sie steckt.

Schon auf dem famosen zweiten Album „Room On Fire“ von 2003 hatte Casablancas in einer Trennungsszene gefleht, man möge ihn vergessen, er wolle es nicht schlimmer machen, als es ohnehin sei. Dahinter verbarg sich eine Herzensgüte, die „What Ever Happened?“ bis heute trägt und großartig macht. Ein Jammer, dass ihm selbst nicht viel daran liegt.