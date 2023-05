Tina Turners Karriere Aufstieg durch Innovation

Als Tina Turner am 5. Mai 2009 ihr letztes Konzert gab, spielte sie 23 Songs, die so etwas wie ihr Lebenswerk darstellten. Nur sieben waren von ihr selbst. Die Übrigen hatte sie sich anverwandelt, so dass sie kaum noch von ihrer Person zu trennen waren, obwohl Rock’n’Roll-Größen wie The Who (2), Rolling Stones (2), Beatles (1), Creedance Clearwater Revival (1) sie geschrieben hatten. Selbst Hits wie „Addicted To Love“ und „The Best“ waren ursprünglich Rocksongs gewesen, bevor Tina Turner sie in etwas anderes verwandelte.