Tochter von Catherine Deneuve Chiara Mastroianni wird Moderatorin der Galas von Cannes

Moderatorin der diesjährigen Filmfestspiele von Cannes wird die Schauspielerin Chiara Mastroianni: Die Tochter von Catherine Deneuve und Marcello Mastroianni werde durch die Eröffnungszeremonie am 16. Mai und die Abschluss-Gala am 27. Mai führen, teilten die Organisatoren des internationalen Filmfestivals an der französischen Riviera am Freitag mit.

Die 50-jährige Schauspielerin ist eine feste Größe des französischen Autorenkinos und regelmäßiger Gast in Cannes. Vor Jahren saß sie selbst schon einmal in der Jury des Festivals. Chiara Mastroianni verkörpere die „Eleganz, Kühnheit und Intelligenz eines weltoffenen Kinos“, erklärten das Internetmedium Brut und die öffentlich-rechtliche Fernsehanstalt France TV, die als offizielle Partner des Festivals die Zeremonien live übertragen werden.

Am Donnerstag war das Programm der 76. Auflage von Cannes vorgestellt worden. Neben vielen jungen Filmemachern sind auch viele bekannte Namen vertreten, darunter der britische Filmemacher Ken Loach, der Italiener Marco Bellocchio, der US-Filmemacher Wes Anderson sowie der Finne Aki Kaurismäki.

Wim Wenders zweimal im Wettbewerb

Der deutsche Filmemacher Wim Wenders wird im offiziellen Wettbewerb seinen in Japan gedrehten Film „Perfect Days“ vorstellen. In einer Sondervorstellung wird außerdem sein 3-D-Dokumentarfilm „Anselm - Das Rauschen der Zeit“ über den in Frankreich lebenden deutschen Künstler Anselm Kiefer gezeigt. Im offiziellen Wettbewerb sind in diesem Jahr zudem sechs Filmemacherinnen, eine mehr als im vergangenen Jahr und damit so viele wie nie zuvor. (AFP)