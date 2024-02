Tosender Beifall für das National Philharmonic Orchestra Washington Schubert bekommt eine Frischzellenkur verpasst

Nach tosendem Beifall in der brechend vollen Philharmonie gibt das National Symphony Orchestra Washington mit seinem Leiter Gianandrea Noseda noch eine Zugabe: „Meditations on Grace“ heißt das kurze Stück von Carlos Simon.

Mit Gospeln aufgewachsen, überschreitet der 1986 geborene Afro-Amerikaner und derzeitige Composer-in-Residence am Kennedy-Center klassische Strukturen mit Elementen aus Jazz und Pop klassische Grenzen. Seine Musik will global verstanden werden und zugleich brisante Probleme wie Sklavenhandel oder heutige Ungerechtigkeiten gegenüber Schwarzen ansprechen.

Ein bisschen klingt sie nach Leonard Bernstein – farbig, ereignisreich und ausdrucksvoll. Das Orchester bietet hier all seine Klangqualitäten auf: leuchtende Holzbläser, strahlendes Blech und samtige Streicher. Vor allem entfaltet es eine eingängige Melodik mit strömender Ruhe.

Die fehlt ansonsten ein bisschen beim rein deutsch-österreichischen Programm, mit dem das NOC auf seiner Europa-Tournee sein Berlin-Gastspiel bestreitet. Stattdessen steht temperamentvolle Brillanz im Vordergrund. Schuberts „große“ C-Dur-Sinfonie bekommt eine temporeiche Frischzellenkur verpasst.

Weitere Konzerte

Das National Philharmonic Orchestra Washington gastiert als Nächstes am 23. Februar in der Alten Oper in Frankfurt am Main, am 24. Februar in der Kölner Philharmonie und am 28. Februar in der Hamburger Elbphilharmonie.