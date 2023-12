Tricia Tuttle wird Berlinale-Leiterin Frischer Wind aus London

Am Dienstagmittag vervielfachte sich in kürzester Zeit die Zahl der Google-Treffer, gab man in die Suchmaschine den Namen „Tricia Tuttle“ ein. In der Filmindustrie ist die 1970 geborene Amerikanerin seit über einer Dekade eine feste Größe, laut dem Branchenmagazin „Variety“ gehört die langjährige Leiterin des vom British Film Institute ausgerichteten London Film Festivals zu den 500 Personen, die die Medienszene international geprägt haben.