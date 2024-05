Trump-Biopic in Cannes Die amerikanische Bronzezeit

Es kommt nicht häufig vor, dass die großen amerikanischen Nachrichtenmedien aus Cannes berichten; schon gar nicht über Personen, die an der Croisette mit Abwesenheit glänzen. Wenn sich der ehemalige amerikanische Präsident aber über einen Film äußert, steht das Festival mal kurz im Mittelpunkt der US-Politik.

Ali Abbasis fiktionalisiertes Drama „The Apprentice“ über den jungen Immobilienmogul Donald Trump (wobei der Grat zwischen Drama und Komödie bei allem, was Trump umgibt, schmal ist) hatte schon bei der Verkündung des Cannes-Wettbewerbs im April Nachrichtenwert.

Inspiriert von wahren Figuren

Es ging dabei auch um die Frage – analog zu Alex Garlands Polit-Thriller „Civil War“ –, wie opportun oder gar gefährlich es ist, solche Filme zu Beginn des US-Wahlkampfs ins Kino zu bringen. Für Trump gibt es bekanntlich keine schlechte Publicity, solange über ihn geredet wird. Dennoch dürfte er sich über den Film des dänisch-iranischen Regisseurs nicht sonderlich freuen. Dass sich seine Anwälte noch vor der Weltpremiere am Mittwoch zu Wort gemeldet haben und mit Klagen drohten, gehört natürlich zum politischen Geschäft.

So wie auch Abbasi die Regeln der Unterhaltungsindustrie beherrscht, wenn er sagt, dass Trump den Film über sich sicher mögen würde. „The Apprentice“ soll angeblich von wahren Begebenheiten und Figuren nur „inspiriert“ sein, was sich aber gleich mit der ersten Szene als Witz entpuppt, wenn Sebastian Stan mit einem rotblonden Vogelnest auf dem Kopf, damals noch etwas voller, im Bild auftaucht.

Ivana Trump-Darstellerin Maria Bakalova, Regisseur Ali Abbasi und Trump-Darsteller Sebastian Stan an der Croisette. © IMAGO/ZUMA Press Wire/IMAGO/Roger Harvey

Abbasi und sein Autor, der Journalist Gabriel Sherman, werden in „The Apprentice“ durchaus persönlich – und polemisch. Trump schmeißt Pillen und lässt sich die kahlen Stellen in seinem Haupthaar straffen. Wobei inzwischen ja selbst die Form von seinem Penis gerichtsaktenkundig ist; wie übrigens auch der Vorwurf der Vergewaltigung von Trumps vor zwei Jahren verstorbener Exfrau Ivana.

Dass Abbasi auf diese Szene nicht verzichtet, ärgert den Ex-Präsidenten besonders. Sie ist tatsächlich aber auch ärgerlich, weil Ivana Trump ihre Aussage später zurückgenommen hat. So bekommt „The Apprentice“ doch noch etwas Spekulatives, was Abbasi und sein Hauptdarsteller in der ersten Stunde noch tunlichst vermeiden. Ein Fun Fact am Rande ist übrigens, dass Ivana Trump von Marija Bakalowa gespielt wird, die in „Borat Anschluss Moviefilm“ schon Rudy Giuliani zum Verhängnis wurde.

Der Film The Apprentice USA, Kanada 2024 Regie: Ali Abbasi. Buch: Gabriel Sherman, Ali Abbasi. Mit: Sebastian Stan, Jeremy Strong, Marija Bakalowa, Martin Donovan. 120 Minuten.

„The Apprentice“ beginnt durchaus als politisches Lehrstück, das erzählerisch einiges von der Serie „Succession“ über das Medienimperium von Rupert Murdoch (der im Film natürlich auch einen Kurzauftritt bekommt, ebenso Andy Warhol) gelernt hat. An der Schwelle von Punk zu Disco, Anfang der 1980er Jahre, ist New York ein hochverschuldeter Moloch. Donald „The Art of the Deal“ Trump gehörte zu den ersten, die in dem Chaos eine Chance sahen.

Der Donald und sein Mephisto

Der Titel spielt dabei nicht nur auf die legendäre Realityshow an, die ihn in den 2000er Jahren zum Fernsehstar machte, sondern vor allem auf das Verhältnis von Trump und dem Strippenzieher Roy Cohn („Succession“-Star Jeremy Strong im Kendall-Modus). Cohn, der schon unter dem Kommunistenjäger McCarthy in der US-Politik mitmischte, hat Trump sozusagen erfunden und wurde später dafür, wie so viele Wegbegleiter, von seinem Protegé geschasst. Er starb 1986 an AIDS,

Der rechte Republikaner Cohn erkennt in Trump ein junges Alter Ego, skrupellos und erfolgshungrig. Er wird erst sein Anwalt und später eine Art Freund. Dank Cohn, eine geradezu mephistophelische Figur in der amerikanischen Nachkriegspolitik, gelingt es Trump in den 1980er Jahren, steuervergünstigt seinen Trump Tower mitten in Manhattan zu errichten – und sich damit auch vom übermächtigen Vater Fred zu emanzipieren.

Wäre Donald Trump ein Superheld, würde „The Apprentice“ also eine origin story erzählen. Cohn trainiert seinen Schützling, dieser eignet sich im Gegenzug seinen sonnenbankgebräunten Mentor als Vorbild an. Chamäleonartig beginnt er, Cohn zu imitieren. Darunter dessen drei Lehrsätze, die später Trumps politischen Aufstieg charakterisieren: immer angriffsbereit sein, stets alles abstreiten und nie eine Niederlage zugeben. Cohn erschafft mit Trump ein orangenes Monster: der Beginn der amerikanischen Bronzezeit.

Stan spielt Trump zunächst auch ganz zurückgenommen und ohne die typischen, inzwischen oft persiflierten Manierismen. Aber Abbasi kann es sich nicht verkneifen, schon eine Spur in die Gegenwart zu legen. Nach fast zwei Stunden hat sich Stans Trump schließlich doch als die Figur entpuppt, die man heute aus den Nachrichten kennt, inklusive dem von Reagan recycelten „Make America Great Again“.

So wirkt „The Apprentice“ am Ende doch ein bisschen wie eine Polit-Travestie. Trump mag eine dünne Haut haben, aber er hat noch jede Schmach in einen Triumph verwandelt. Seine erste Präsidentschaft verdankte Amerika einer bitterbösen Trump-Invektive des Comedian Seth Meyers beim White House Correspondents Dinner 2011. Trumps Rache war danach fürchterlich. Möglicherweise hat nun auch das Cannes Filmfestival in den US-Wahlkampf interveniert.