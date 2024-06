Tagesspiegel Plus TV-Serie „Aus Mangel an Beweisen“ : Als Remake nichts an Spannung eingebüßt

34 Jahre nach dem Pakula-Klassiker mit Harrison Ford reaktiviert AppleTV+ das Gerichtsdrama „Aus Mangel an Beweisen“ als fesselnde Mini-Serie. Diesmal steht Jake Gyllenhaal im Verdacht, seine Geliebte ermordet zu haben.