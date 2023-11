Überlebenszeichen aus Beirut Schon droht die nächste Katastrophe

Einfach mal an etwas anderes denken als an Krieg, an Gewalt, an ein bankrottes Land, an eine Stadt, die die massive Explosion im Hafen 2020 längst nicht verarbeitet hat. Distanz gewinnen. Das hatte die libanesische Journalistin Alia Ibrahim vor zwei Jahren dazu bewogen, als Mentorin beim Berliner Forecast-Festival zuzusagen. Forecast bringt regelmäßig junge und erfahrene Künstler und Denker aus aller Welt zusammen, auf dass sie Fragen an die Zukunft stellen, frei denken, nach Wegen der Verständigung suchen, mittels Film, Kunst, Tanz oder Literatur.