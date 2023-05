USA gegen China Wer gewinnt den Kampf um die Künstliche Intelligenz?

Es durchzuckte ihn wie ein Blitz. Das lässt sich so sagen, wenn ein 92-jähriger Politiker, stets auf Ausgleich und Diplomatie bedacht, plötzlich das Thema seines späten Lebens entdeckt. Vor acht Jahren nahm Henry Kissinger, der an diesem Samstag 100 Jahre alt wird, an einer transatlantischen Konferenz teil. Das hatte der Friedensnobelpreisträger, Ex-Außenminister und Ex-Sicherheitsberater der USA schon oft getan. Nichts Besonderes also.