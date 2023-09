Verbund der Verlierer Peter R. Neumann sucht nach Gründen für den Rechtsruck

Noch immer haben Politik und Zivilgesellschaft keine wirksamen Antworten auf den Aufstieg der Neuen Rechten gefunden. Man merkt das an der unklaren Haltung vor allem der Unionsparteien, die glauben, sich von der AfD abgrenzen und sie zugleich kopieren zu können. Man merkt es auch an den Debatten in der politischen Öffentlichkeit, in denen immer wieder ähnliche Argumente ausgetauscht werden. Saison für Saison versuchen zahlreiche Bücher zu klären, ob und wenn ja, wie man mit Rechten reden sollte, wo die plötzlich alle herkommen und was sie eigentlich umtreibt.