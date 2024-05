Verleihung der Lolas Ein bisschen Wagnis – das macht Hoffnung für den deutschen Film

Wo fängt man an beim Deutschen Filmpreis 2024? Vielleicht mit der Tatsache, dass der deutsche Film anscheinend noch immer im Bann von „Toni Erdmann“ steht, dem Triumphator von 2017, der nur haarscharf an einem Oscar vorbeigeschrammt war. Maren Ades tragikomische Vater-Tochter-Geschichte wurde zum wiederkehrenden Motiv bei der 74. Verleihung des Deutschen Filmpreises am Freitagabend in Berlin – wenn auch zunächst nur als ordnende Struktur.

162 Minuten ist der Film lang. Und keine Minute länger, versprach zu Beginn Jürgen Vogel, einer von sieben Moderator:innen, die durch den Abend führten, sollte diese Gala dauern. Ein Anliegen, das viele Anwesende – leidgeplagt aus den Vorjahren – unterstützten, welches dann aber sehr schnell zu unnötiger Hektik und zahlreichen Pannen im Programmablauf führte.

Im Hintergrund lief an diesem Abend also „Toni Erdmann“ mit, während man vorne auf der Bühne darum bemüht war, eine Zukunft zu beschwören, in der der deutsche Film international wieder so umarmt wird wie einst das dynamische Duo Sandra Hüller und der kürzlich verstorbene Peter Simonischek.

Der deutsche Film hat einen Lauf

Dabei hatte der deutsche Film im Ausland zuletzt ja schon wieder schwer an Ansehen gewonnen. Vor allem „Im Westen nichts Neues“ – im vergangenen Jahr mit vier Oscars und neun Lolas – pumpte das Selbstbewusstsein der Branche auf, die danach gute Argumente für ein verbessertes Filmfördergesetz hatte.

Das war bei der Verleihung des Deutschen Filmpreises natürlich auch wieder Thema, schließlich stehen beide – Gala und Filmförderung – unter der Ägide von Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Auf diese Weise entsteht im Laufe des Abends eine schöne Kommunikationsschleife, die die Anwesenden in der Sicherheit wiegen lässt, dass der deutsche Film schon floriert, wenn man nur genug Geld hineinsteckt.

Die wichtigsten Preise Deutscher Filmpreis in Gold

„Sterben“ von Matthias Glasner Deutscher Filmpreis in Silber

„Der Fuchs“ von Adrian Goiginger Deutscher Filmpreis in Bronze

„Im toten Winkel“ von Ayşe Polat Bester Dokumentarfilm

Steffi Niederzoll für „Sieben Winter in Teheran“ Beste Regie

Ayşe Polat für „Im toten Winkel“ Bestes Drehbuch

Ayşe Polat für „Im toten Winkel“ Beste weibliche Hauptrolle

Corinna Harfouch in „Sterben“ Beste männliche Hauptrolle

Simon Morzé in „Der Fuchs“ Beste weibliche Nebenrolle

Adele Neuhauser in „15 Jahre“ Beste männliche Nebenrolle

Hans-Uwe Bauer in „Sterben“ Beste Kamera

Roland Stuprich für „Die Theorie von Allem“

Und dennoch ist es bezeichnend, dass Freitagabend immer noch ein „Toni Erdmann“ durch die Kulissen schwirrte, der eben – anders als Materialschlachten wie „Im Westen nichts Neues“ – für ein deutsches Kino steht, das sich etwas traut (eine an diesem Abend häufig gehörte Forderung), das andere Geschichten erzählt oder zumindest die vertrauten Geschichten neu. Ein Kino, das im Ausland nicht nur bewundert wird wie eine technische Ingenieurleistung, sondern innig geliebt für sein wild schlagendes Herz.

Das Team von Matthias Glasners „Sterben“ bejubelt den Deutschen Filmpreis in Gold. © dpa/Sebastian Christoph Gollnow

Der Gewinner des Filmpreises in Gold 2024 ist tatsächlich ein würdiger Nachfolger für „Toni Erdmann“. Regisseur Matthias Glasner hat seinem Familiendrama „Sterben“ mit einer brachialen Lust am emotionalen Exzess und einem schmerzhaften Überschuss an Liebe bis zur Selbstaufopferung alle vermeintlich deutschen Tugenden ausgetrieben. „Sterben“ will von allem viel, manchmal auch zu viel, das aber mit einer Intensität, die man sich im deutschen Film viel öfter wünscht.

Dass Glasner auch ein Ensemble zu führen versteht, zeigt sich zudem an den beiden Preisen für Corinna Harfouch als beste Hauptdarstellerin und Hans-Uwe Bauer als bester Nebendarsteller in den Eltern-Rollen. Zur Vervollkommnung fehlte eigentlich nur noch Lars Eidinger, der als hadernder Sohn alles Eidinger-hafte ablegt und hier die Rolle seines Lebens spielt. Er verlor zur allgemeinen Überraschung jedoch gegen den Österreicher Simon Morzé in Adrian Goigingers Weltkriegsdrama „Der Fuchs“.

Kein konfektioniertes deutsches Kino

Mit dem wichtigsten Preis wurde „Sterben“ seinem Favoritenstatus (neun Nominierungen) gerecht. Lange sah es danach nicht aus. Glasner erzählte später, dass es für ihn ein „aufregender Abend“ gewesen sei, nachdem er in den Kategorien Drehbuch – auf der Berlinale noch mit einen Silbernen Bären ausgezeichnet – und Regie zuvor gegen Ayşe Polat und ihren Thriller „Im toten Winkel“ über eine politische Verschwörung im kurdischen Teil der Türkei verloren hatte.

Mit „Sterben“ und „Im toten Winkel“ haben die Mitglieder der Filmakademie, die über die Preise entscheiden, zielsicher die beiden Filme ausgezeichnet, die das Versprechen eines überraschenden, noch nicht von Fördergremien konfektionierten deutschen Kinos einlösen. Der dritte Hoffnungsträger, der hier erwähnt werden sollte, Timm Krögers Sci-Fi-Noir „Die Theorie von Allem“, gewann drei Lolas in den Kategorien Kamera, Szenenbild und visuelle Effekte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Für den sogenannten künstlerischen Film, der unter der Schirmherrschaft der Kulturstaatsministerin steht, stimmen diese Preise optimistisch, auch wenn der Referentenentwurf aus dem Hause Roth bisher vor allem auf wirtschaftliche Anreize abzielt. Interessanterweise war es Filmakademie-Präsident Florian Gallenberger, der sich in seinem Grußwort den Fauxpas leistete, von einer „Produktionsförderung“ zu sprechen.

Das beschreibt den Entwurf für das neue Filmfördergesetz in der jetzigen Form zwar sehr zutreffend, nur würde dies Claudia Roth, die auch am Freitag wieder viel von der kulturellen Diversität des deutschen Films sprach, nie so unverblümt zugeben.

Margot Friedländer appelliert an die Menschlichkeit

Solcherlei Brancheninterna werden auf Filmgalas, wo die Tendenz zum Selbstgespräch ausgeprägt ist, gerne mal in die Feierstimmung untergerührt. Preisverleihungen sind eben auch harte Lobbyarbeit, das gilt besonders für so gut dotierte wie den Deutschen Filmpreis, der Steuergelder von knapp drei Millionen Euro ausschüttet.

Wim Wenders und die Journalistin Düzen Tekkal auf der Bühne mit der Holocaust-Überlebenden Margot Friedländer. © IMAGO/Eventpress/IMAGO/Eventpress Fuhr

Aber diese Lola-Gala hatte noch zwei besondere Momente, die einen die Sorgen über den Zustand des deutschen Films kurz vergessen lassen. Da war zum einen der Auftritt der 102-jährigen Margot Friedländer, die gestützt von Wim Wenders und der Journalistin Düzen Tekkal („Eigentlich stützen sie uns, Frau Friedländer“) an die Filmwelt appellierte. „In diesem Raum sitzen ganz viele Geschichtenerzähler“, sagte die Holocaust-Überlebende. „Ihr habt die Verantwortung, die Kraft des Films zu nutzen, damit so etwas nie wieder passiert.“

Man könnte hier angesichts von wachsendem Antisemitismus und antimuslimischem Rassismus auf deutschen Straßen entgegnen, dass die Kraft des Films allein wohl kaum ausreicht – aber dann steht die deutsche Regisseurin Steffi Niederzoll mit der Mutter der in einem iranischen Gefängnis im Alter von 26 Jahren hingerichteten Reyhaneh Jabbari auf der Bühne.

Ihr Dokumentarfilm „Sieben Winter in Teheran“ erinnert an die junge Frau, die ihren Vergewaltiger tötete und für diese Tat nicht öffentlich Reuen zeigen wollte. Jabbaris Mutter hat der Deutschen die Videos und Tonaufnahmen ihrer Tochter überlassen, damit ihre Geschichte gehört wird und Reyhaneh Jabbari nicht umsonst für die Wahrheit gestorben ist. Das Ergebnis ist erschütternd.

Die Kraft des Kinos besteht darin, ästhetische Formen zu finden, die Menschen zusammenbringen und etwas Neues über die Welt zu erzählen haben. Beim 74. Deutschen Filmpreis wurden einige von diesen Filmen ausgezeichnet. Dass dabei ganz nebenbei auch die Definition von „deutschem Film“ wieder ein klein wenig erweitert wurde, ist ein mehr als willkommener Nebeneffekt.