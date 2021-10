Die Berliner Initiative „Der goldene Aluhut“ hat die diesjährigen Gewinner des Negativpreises für die „Verschwörungserzählungen des Jahres“ bekanntgegeben. Wie die Organisation in der Nacht auf Montag mitteilte, werden 2021 unter anderem der Sänger Michael Wendler, die Partei Die Basis und der Blogger Boris Reitschuster ausgezeichnet. Bis Sonntag konnte man sich am Voting für den Publikumspreis beteiligen.

Seit 2015 tritt die gemeinnützige Organisation Verschwörungsideologien und Fake News mit Humor und Aufklärung entgegen. Um auf die Problematik aufmerksam zu machen, bedient sie sich dabei des Konzepts des Infotainments. „Zwischen Impfkampagne, Klimakrise, Bundestagswahl und einer immer noch andauernden Pandemie erstarken nicht nur rechte Ideologien, Desinformationen und Verschwörungserzählungen, sondern sie bringen auch eine ernstzunehmende Gefahr für unsere demokratische Gesellschaft mit sich“, erklärte die Initiative bei der Bekanntgabe der diesjährigen Preisträger auf ihrer Internetseite.

Giulia Silberberger und ihr Mitarbeiter Rüdiger Reinhardt von der Initiative „Der goldene Aluhut“. Foto: Pavol Putnoki

In der Kategorie „Verschwörungstheorien allgemein“ gewann der Sänger und Reality-Show-Teilnehmer Michael Wendler für „das Propagieren von Verschwörungserzählungen und das unreflektierte Teilen von Reichsbürgerideologien auf seinem Telegram-Kanal“, wie es in der Begründung heißt. In der Sparte „Politik“ wurde die Basisdemokratische Partei Deutschland (Die Basis) „für ihr Programm mit Inhalten der Querdenken-Bewegung und Nähe zu verfassungsfeindlichen Gruppierungen“ ausgezeichnet.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

In „Medien & Blogs“ siegte Boris Reitschuster „für seine Nähe zu verschwörungsideologischen Szene im scheinbar seriösen Gewand.“ Weiter heißt es in der Begründung: „Beim näheren Hinsehen entpuppen sich viele Beiträge in seinem Blog als verzerrte oder irreführende Darstellungen und falsche Tatsachen in einem rechtskonservativen, populistischen Gewand.“

Dr. Bodo Schiffmann, HNO-Arzt bei einer Querdenker-Demonstration. Foto: imago images

In der Kategorie „Medizin & Wissenschaften" gewinnt der Arzt und Corona-Leugner Bodo Schiffmann „für seinen unermüdlichen Kampf um Gelder sowie seine Ausdauer, bei wachsender wissenschaftlicher Erkenntnis bezüglich der Pandemie diese weiterhin zu verharmlosen oder zu leugnen.“ Die Awards, die von den Preisträgern nicht entgegen genommen werden, versteigern die Veranstalter nach der Show zugunsten der Organisation.

Der „Der goldene Aluhut“ wird seit 2015 in Berlin vergeben. Preisträger waren in den Vorjahren unter anderem der Sänger Xavier Naidoo, der Kopp-Verlag oder das „Compact“-Magazin. Die Verleihung des Goldenen Aluhuts 2021 wird am 30. Oktober, ab 19 Uhr im Heimathafen Neukölln stattfinden.