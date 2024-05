„Viele haben Angst, dass etwas passiert“ Malmös Juden, der Gaza-Krieg und der Eurovision Song Contest

Wenn das alles so weitergeht, wird es am Ende dieses Jahrzehnts keine Juden mehr in Malmö geben. Sie werden die Stadt verlassen haben. Ihre Wohnungen und Häuser, ihren Kindergarten, ihr Bildungszentrum, ihre Synagoge. Noch vor einigen Jahren lebten in Schwedens drittgrößter Stadt rund 1200 Menschen jüdischen Glaubens. Fredrik Sieradzki ist heute einer von 500.

Der 60-Jährige sitzt in seinem Wohnzimmer. Weiße Raufasertapete, weißes Plüschsofa, weiße Haare. Sieradzki ist kein Mann der Extreme. Doch seit sich vor Jahren die jüdische Gemeinde im nordschwedischen Umeå aufgelöst hat, hält er die gleiche Entwicklung auch in Malmö für realistisch.

Sieradzki leitet das jüdische Bildungszentrum, das Teil der Gemeinde ist. „Unsere Mitglieder verlassen die Stadt“, sagt er. „Sie haben Angst, fühlen sich alleingelassen.“ Und das Schlimmste für ihn ist: Er kann sie alle verstehen.

Fredrik Sieradzki ist Leiter des jüdischen Bildungszentrums von Malmö. © privat

Wer will schon als Jude in einer Stadt leben, die den Ruf hat, die judenfeindlichste in Europas zu sein?

In den Jahren 2009 und 2010 geriet Malmö erstmals immer wieder negativ in die Schlagzeilen. Gerade war es in Gaza zu einem militärischen Konflikt zwischen der Hamas und Israel gekommen. Die aufgeheizte Stimmung entlud sich in Malmö in gewaltsamen Protesten. Die Zahl der antijüdischen Angriffe verdoppelte sich in der Folge.

Statt beruhigend zu wirken, verurteilte der damalige Bürgermeister Malmös, der Sozialdemokrat Ilmar Reepalu, die israelischen „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“. Die jüdische Gemeinde forderte er auf, sich von Israel zu distanzieren. Kritik an seiner Politik sei gesteuert von einer ominösen „Israel-Lobby“. Schließlich sprach die jüdische Nichtregierungsorganisation Simon-Wiesenthal-Center eine Reisewarnung für Malmö aus. Der Ruf war ruiniert.

Internationale Medien wie die „New York Times“ berichteten von Holocaust-Überlebenden, die ein zweites Mal flohen – erst aus Nazi-Deutschland, nun aus Malmö. In der schwedischen Debatte über Antisemitismus und Bandenkriminalität galt die Stadt fortan als das Negativbeispiel.

Eigentlich könnte Malmö ein richtig gutes Beispiel dafür sein, wie man einer alten Industriestadt neues Leben einhaucht. Fredrik Sieradzki, Leiter des jüdischen Bildungszentrums

„Es ist so traurig, eigentlich könnte Malmö ein richtig gutes Beispiel dafür sein, wie man einer alten Industriestadt neues Leben einhaucht“, sagt Fredrik Sieradzki.

Genau das war wahrscheinlich auch der Plan, als die Stadt im vergangenen Sommer als Ausrichtungsort für den Eurovision Song Contest ausgewählt wurde. Wenige Wochen zuvor hatte Loreen den siebten schwedischen Sieg beim größten Musikwettbewerb der Welt geholt.

Daten & Fakten Malmö ist nach Göteborg und Stockholm Schwedens drittgrößte Stadt mit mehr als 350.000 Einwohnern. Die Stadt ist seit Jahrhunderten ein wichtiger Hafenplatz und Schwedens Verbindung zum europäischen Festland. Mit der dänischen Hauptstadt Kopenhagen ist Malmö durch die Öresund-Brücke verbunden.

Endlich sollte die Stadt die Chance bekommen, sich vom schlechten Image zu lösen und sich als nachhaltige, grüne und junge Metropole präsentieren. Doch dann kam der 7. Oktober und der Angriff der Hamas-Terroristen auf Israel.

„Wir waren alle geschockt“, erzählt Sofia Lunderquist. Die Israeli-Schwedin lebte viele Jahre in Israel. Den Tag des Hamas-Angriffs aber erlebte sie in ihrer Heimatstadt Malmö. Die 58-Jährige berichtet von Autokorsos mit palästinensischen Flaggen, von jubelnden Gruppen in den Gassen der Altstadt. „Richtig überrascht aber hat mich das nicht. Ich weiß ja, in was für einer Stadt ich lebe.“

14. Oktober 2023, eine Woche nach dem Hamas-Angriff auf Israel: Tausende Menschen demonstrieren im Zentrum Malmös für Palästina. © IMAGO/TT

Malmö ist in den vergangenen Jahrzehnten stark gewachsen auf mehr als 350.000 Einwohner. Alleine seit 2010 sind rund 45.000 neue dazu gekommen. Etwa ein Drittel der Menschen in Malmö wurden im Ausland geboren – in Göteborg und Stockholm, den beiden größten Städten Schwedens, liegt die Quote bei einem Viertel.

Viele der Neubürger haben eine Bleibe in einem Viertel mit dem schönen Namen Rosengård, Rosengarten, gefunden. Eine charakterlose Wohnsiedlung, in der sich ein mehrgeschossiges Mehrfamilienhaus an das andere reiht.

85 Prozent der dortigen Bevölkerung stammen aus dem Ausland, die Arbeitslosenquote ist noch mal höher als im Rest der Stadt, die Kriminalitätsrate auch. In jedem Fall ist es ein landesweit bekanntes Symbol für eine, aus Sicht vieler, gescheiterte Migrationspolitik.

Sofia Lunderquist meidet Rosengård. Für sie ist die starke Einwanderung, gerade aus muslimischen Ländern, eine Ursache für Israel-Hass und Antisemitismus. „Die Menschen bringen ja die Denkweisen und Werte aus ihren Heimatländern mit. Und in vielen dieser Länder gelten Juden nun mal als Feinde“, sagt sie. Auch Fredrik Sieradzki sieht das so: „Es sind einfach zu viele Menschen in zu kurzer Zeit gekommen.“

Ich habe noch nie so offenen Antisemitismus erlebt. Siavosh Derakhti, Aktivist

Einer, der diese Dynamik miterlebt hat und nicht mehr hinnehmen wollte, ist Siavosh Derakhti. Volltätowierte, muskulöse Oberarme, kräftiger, aber akkurat geschnittener Bart, dazu eine Baseballcap – der 32-Jährige sieht aus, wie sich vermutlich viele Schweden einen typischen Bewohner Rosengårds vorstellen.

Vielleicht macht ihn das aber auch so glaubwürdig. Derakhti ist Moslem, Kind von Einwanderern und Schwedens vielleicht bekanntester Aktivist gegen Antisemitismus. Mit 18 gründete er die Organisation „Young People against Anti-Semitism and Xenophobia“ (Junge Menschen gegen Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit).

Siavosh Derakhti engagiert sich in Malmö gegen Antisemitismus und Fremdenhass. © Lion Grote

„Mein bester Freund als Kind war Jude“, erzählt er. „Und von Anfang an habe ich miterlebt, wie er beschimpft und ausgegrenzt wurde.“ Schließlich fuhr sein Vater mit ihm im Auto nach Deutschland und Polen, um KZ-Gedenkstätten zu besuchen. Spätestens da fiel Derakhti die Entscheidung, in seiner Heimat Malmö etwas zu verändern.

Inzwischen organisiert er regelmäßige Fahrten nach Auschwitz oder Sachsenhausen, er spricht vor Schulklassen, arbeitet eng mit der jüdischen Gemeinde zusammen. Doch auch er beobachtet einen radikalen Bruch seit dem 7. Oktober.

„Ich habe noch nie so offenen Antisemitismus erlebt“, sagt Derakhti. Auch er erinnert sich an Jubelszenen in Malmö. In sozialen Medien sei es inzwischen wieder salonfähig, den Holocaust zu leugnen. „Natürlich nicht nur in Malmö, sondern in ganz Europa. Das ist doch verrückt“. Und frustrierend für seine Arbeit.

Über persönliche Anfeindungen wolle er nicht sprechen. „Nur so viel: Eine Weile konnte ich mich nur mit Bodyguards hinaustrauen. Deshalb habe ich mich auch etwas zurückgezogen.“

Protest in Malmö: „Israel raus aus Eurovision“ © Lion Grote

Wahrscheinlich hätte es in diesem Jahr jede Stadt schwer, einen fröhlichen und friedlichen ESC auszurichten. Doch Malmö, so scheint es, ist die richtige Stadt zur falschen Zeit.

„Als vor einigen Monaten klar war, dass wir den ESC ausrichten, haben sich alle riesig gefreut“, erinnert sich Derakhti. „Heute haben die Leute Angst, dass etwas passiert.“

Die schwedische Polizei verspricht rund um den Wettbewerb höchste Sicherheit. Alle zentralen Plätze werden mit Kameras und Drohnen überwacht, über der Stadt kreisen dauerhaft Helikopter, Einsatzkräfte aus Dänemark und Norwegen sind zur Unterstützung gekommen. „Ich habe noch nie so viel Polizei in der Stadt gesehen wie jetzt“, sagt Fredrik Sieradzki.

Statt feiernder Menschen viel Polizei. Die Sicherheitsvorkehrungen in Malmö sind hoch. © AFP/JOHAN NILSSON

Von ausgelassener Stimmung, von singenden Fans, wie man sie vor einem Jahr beim ESC in Liverpool schon Tage vor dem Finale erlebt hat, ist in Malmö nichts zu sehen. Israel hat seine Fans gebeten, gar nicht erst nach Schweden zu reisen, die Delegation steht unter Dauerbewachung und verlässt das Hotel nur für Proben in der Arena außerhalb des Stadtzentrums.

Dass Israel überhaupt teilnimmt, ist für viele entweder eine Überraschung oder eine Zumutung. Weil sie nach Beginn des Gaza-Krieges mit einem freiwilligen Rückzug gerechnet haben oder weil sie Israel wegen der zivilen Opfer in Gaza am liebsten ausgeschlossen hätten.

Ich bin zwar eine stolze Jüdin, aber keine dumme. Sofia Lunderquist

In vielen Ländern Europas gab es Petitionen gegen Israel oder Boykottforderungen. Mit am stärksten in Schweden. Mehr als 1000 Künstlerinnen und Künstler hatten sich Anfang des Jahres für den Ausschluss Israels vom ESC ausgesprochen.

Die Europäische Rundfunkunion EBU, Organisator des Wettbewerbs, hat dies stets abgelehnt. Schließlich gehe es beim ESC um Musik, nicht um Politik.

Ein Problem hatte die EBU dafür mit der ersten Version des israelischen Songs, weil man manche Passagen als Anspielungen auf den Hamas-Angriff hätte deuten können. So musste das Lied, das die junge Eden Golan singt, umgetextet werden.

Unter Druck: Die erst 20-jährige Eden Golan vertritt Israel beim ESC. © REUTERS/LEONHARD FOEGER

„Ohne den Krieg in Gaza wäre alles ganz anders gekommen“, sagt Fredrik Sieradzki. Er hat in seiner Arbeit in der jüdischen Gemeinde und auch bei gemeinsamen Projekten mit der muslimischen Community schon oft gemerkt, dass der Palästinakonflikt vieles überlagert – und eine Annäherung der Gruppen erschwert.

„Viele können nicht differenzieren zwischen dem, was in Gaza passiert und dem, was wir hier in Malmö als Gemeinschaft entwickeln wollen. Aber wir dürfen unsere Emotionen nicht dominieren lassen.“ Und ja, er habe Sorge, dass in Malmö während des ESC etwas passiert.

So geht es auch Sofia Lunderquist. „Es ist traurig, dass eine so fröhliche Veranstaltung quasi gekidnappt wird.“ Sie verlässt die Stadt und fliegt nach Israel.

Von ihren Reiseplänen und selbst davon, dass sie Jüdin ist, hat sie bei ihrem neuen Job bislang kaum Kollegen erzählt. „Sie würden anders auf mich blicken“, ist sie sicher. „Ich passe auf, was ich erzähle. Ich bin zwar eine stolze Jüdin, aber keine dumme.“

Siavosh Derakhti will die Hoffnung auf Veränderung nicht aufgeben. „In Malmö gibt es ein Sprichwort: Kennst du Malmö, kennst du die ganze Welt. Weil hier so viele Menschen aus verschiedenen Kulturen leben.“ Das könne auch eine Chance sein. Immerhin kommen doch auch beim ESC so viele verschiedene Menschen zusammen.

„Musik verbindet die Menschen. So wie Essen, Kultur und Sport.“ Doch er weiß auch, dass es noch viel zu tun gibt. „Denn so wie Malmö, so wie die Welt jetzt gerade ist, darf sie nicht bleiben.“