Die Schriftstellerin Ursula Krechel ist auf der digitalen Mitgliederversammlung des deutschen PEN-Zentrums zur Ehrenpräsidentin gewählt worden. Mit der Ernennung ehre die Schriftstellervereinigung nicht nur eine große Dichterin und Autorin, sondern erhoffe sich zugleich eine schwungvolle Stimme für PEN-Themen in der Öffentlichkeit, teilte das PEN-Zentrum am Dienstag in Darmstadt mit. Krechel ist damit die zweite Ehrenpräsidentin neben dem Schriftsteller Christoph Hein.

Krechel, 1947 in Trier geboren, lebt in Berlin. Sie schreibt Gedichte, Romane, Essays und Theaterstücke. Krechel ist Mitglied der Akademie der Künste Berlin, der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung Darmstadt und Vizepräsidentin der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz.

Für ihre Romane „Shanghai fern von wo“ (2008), „Landgericht“ (2012) und „Geisterbahn“ (2018) wurde sie vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Joseph-Breitbach-Preis, dem Deutschen Buchpreis und dem Jean-Paul-Preis.