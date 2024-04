Von der Orientierungslosigkeit des Mannes Denés Kruszovskys Erzählband „Das Land der Jungen“

Der Mensch widmet der Schwelle vom Kind zum Erwachsenen große Aufmerksamkeit. Es gibt ungezählte Regalmeter an ethnologischen Studien zu Initiationsriten, ohne die auch die Spätmoderne nicht auskommt, siehe Jugendweihe, Konfirmation oder die Bedeutsamkeit erster Male (Sex, Drogen, eigener Wohnraum). Besonderes Interesse galt immer schon dem geschlechtlichen Übergang, also der Frage, welche Erfahrung oder welches Wissen ein Kind zur Frau oder zum Mann werden lässt. Jede Antwort gibt zugleich Auskunft über den Zustand des Geschlechts im Allgemeinen. Glaubt man dem ungarischen Schriftsteller Dénes Krusovszky steht es also nicht gut um den Mann unserer Gegenwart.