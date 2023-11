Wann ist 1984? Orwells Klassiker am Berliner Ensemble

Wo sind wir hier? Wer ist dieser Big Brother? Und wo befindet sich das „Ministerium der Liebe“? Es ist schon einmal gut, wenn das Theater Fragen provoziert. Es muss auch keine Antworten geben, da wäre man am falschen Ort. Doch eine Adaption von „1984“, George Orwells Klassiker, kommt zwangsläufig mit der politischen Realität in Konflikt.

Der satirisch gefärbte Roman hat über Generationen das Bild des totalitären Staats geprägt, aus dem keine Maus entkommt. Mediale Gehirnwäsche der Masse, systematische Verbreitung falscher Fakten, Fälschung der Vergangenheit: Orwell blickte tief, als er nach dem Zweiten Weltkrieg sein berühmtestes Buch schrieb; es erschien 1949, ein Jahr vor seinem Tod. Er hatte eine Vision, aber niemand kann in die Zukunft schauen. Angesichts einer auf vielfache Weise dystopischen Welt erscheint „1984“ heute eher aus der Zeit gefallen.

Die Aufführung Der belgische Regisseur Luk Perceval hat George Orwells „1984“ für das Berliner Ensemble bearbeitet und inszeniert. Bühne: Philip Bußmann, Kostüme: Ilse Vandenbusche, Musik: Rainer Süßmilch. Mit: Paul Herwig, Oliver Kraushaar, Gerrit Jansen, Veit Schubert, Pauline Knof. Chor: Ellla Kastner, Hannah Rogler, Franziska Winkler, Annunziata Matteuci, Philippa Otto.

Luk Perceval ist ein erfahrener Regisseur, ausgewiesen im Umgang mit historischen Romanstoffen. Er weiß schon, dass Orwells Horror auch ins Reich der Literatur gehört. Percevals Inszenierung am Berliner Ensemble verzichtet auf jede aktuelle Anspielung. In China gibt es Umerziehungslager, Russland begründet seinen Angriffskrieg in der Ukraine mit Orwell’schen Methoden: Darum geht es hier nicht. Perceval zeigt in einem äußerst sparsamen Arrangement ein Alptraumszenario, so grau, wie der November nur in Berlin sein kann.

Der vierfache Hauptdarsteller

Es gibt den Protagonisten gleich viermal. Vier Männer im mittleren Alter mit großen Brillen und grauem Anzug: so auffällig unscheinbar. Dieser Winston Smith, der Anti-Held, soll auf der Bühne noch mehr ein Nobody sein als im Buch. Auch seine Freundin Julia - Liebe ist verboten! - trägt einen grauen Mantel. Auch sie gibt es vierfach, allerdings halten sich die drei anderen im Hintergrund. Sie kommen von woanders her, sie singen ergreifend wie ein Engelschor, als wären sie der Trauerzug oder die Erlösung.

Das Winston-Quartett führt Selbstgespräche. Winston ist von Angst getrieben. Angst vor Entdeckung, Angst vor Schmerz und Folter und Tod, Angst vor den eigenen Gefühlen und Gedanken. Denken ist verboten. Die Bühne ist ein Brettergerüst mit Spiegelfolie: Winston ins Unendliche vervielfacht. Die Winstons - Paul Herwig, Gerrit Jansen, Oliver Kraushaar, Veit Schubert - bewegen sich wie ferngesteuert. Zu einer wirklichen Bewegung mit der pragmatischen, unerschrockenen Julia (Pauline Knof) kommt es indessen nicht. Alles nur eingebildet?

Nur ein privater Horror?

Orwells Fantasie gehorcht einem perfiden Sadismus. Die Vorstellung, am lebendigen Leib von ausgehungerten Ratten gefressen zu werden, lässt ja keinen kalt. Aber die Schreie der Winston-Männer, ihre Verrenkungen, die aufgerissenen Münder - all das schwächt die Fiktion des grenzenlosen Totalitarismus ab. Das Knarzen der Drehbühne hat etwas Beruhigendes. Plötzlich wirkt die Szenerie privat und weit weg, wie das psychische Martyrium eines armen Individuums, Winstons Wahn, dem offenbar nicht zu helfen ist.

Krieg in den Köpfen

Noch etwas irritiert. Wenn die Aufführung auch im ersten Teil vor allem sehr konzentriert wirkt, fällt die Konzentration doch schwer. Im Stück ist von Krieg und ausgesucht brutaler Gewalt die Rede, dafür braucht man keine Theaterdramaturgie. Da muss man nur aufs Handy schauen und mit den Menschen im Foyer sprechen. Das Pogrom der Hamas in Israel, die verzweifelte Lage in Gaza, das dreht und dreht in den Köpfen, da kann man sich in den quälenden Befragungen auf der Bühne einen Moment vielleicht selbst erkennen.

Und es gibt ein Problem, das hier komplett umgangen wird. George Orwells Werk ist nicht frei von antisemitischen Klischees - auch „1984“ nicht, das 1948 entstand, im Jahr der israelischen Staatsgründung. Man muss nun nicht Gedankenpolizei spielen und ihn vorführen. Aber darüber reden, sich Gedanken machen, das soll man jetzt schon.