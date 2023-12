Warten auf gute Nachrichten 2023 ist noch lange nicht zu Ende

Der Mythos von Orpheus erzählt von einer Unmöglichkeit. Seine Geschichte handelt aber auch davon, wie man mit all den schlimmen Nachrichten umgeht. Das war für viele Menschen die größte Herausforderung der vergangenen Tage, Wochen und Monate, die sich zu einem Jahr auftürmen. Und das war auch schon so in dem Jahr davor.