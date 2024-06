Was bedeutet eine Beitrags-Nullrunde für den RBB? „Wir werden uns sicherlich alles ansehen müssen“

Herr Ehlers, die Aufsichtsgremien des öffentlich-rechtlichen Rundfunks drängen die Ministerpräsidenten der Länder in einem außergewöhnlichen Appell dazu, bei der anstehenden Beitragserhöhung an einem eigentlich eingeübten Verfahren festzuhalten. Wie verfahren ist die Situation?

Eine Komponente ist sicherlich, dass sich bei der letzten Beitragserhöhung nur Sachsen-Anhalt nicht anschließen wollte. Jetzt betrachten wir mit großer Sorge, dass eine starke Minderheit von sechs Bundesländern sich nicht mehr an das verabredete Verfahren gebunden fühlt. Wenn die Länder denken, es müsste anders verfahren werden, muss das im Vorhinein geklärt werden – nicht einfach so zwischendurch.

Sie sagten eine Komponente, welche gibt es noch?

Das andere ist, dass innerhalb der ARD die Aufsichtsgremien insgesamt selbstbewusster werden. So waren die vor 15 Jahren noch nicht. Wir meinen, dass wir eine Verantwortung haben gegenüber den einzelnen Häusern und gegenüber dem Gesamtsystem. Wir stehen nicht am Rande, sondern sagen in einer Situation wie der jetzigen, was wir dazu denken.

Es sind nicht nur die sechs Bundesländer, die ihre ablehnende Haltung kundgetan haben. Vielmehr müsste die Ministerpräsidentenkonferenz zunächst einmal einen Staatsvertrag auf Basis der KEF-Empfehlung (Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs) vorbereiten. Da ist aber momentan nichts zu erkennen, oder?

Das ist es ja gerade. Da gibt es das verabredete Verfahren und es passiert schlicht und ergreifend nichts. Über die Gründe kann man nur spekulieren. Auch darüber, ob das vielleicht mit den drei Landtagswahlen im September zu tun hat. Wir sagen: Haltet euch an das Verfahren. Nur ihr könnt das ändern, aber weder die Intendanten noch die Gremien. Wenn aber ein Verfahren da ist, muss es für alle verbindlich sein. Die Sender haben in vielen Tagen und Wochen mit enormem Aufwand die Anmeldung des Bedarfs bei der KEF vorbereitet – und dann passiert auf Seite der Entscheider nichts. Das ist nicht akzeptabel.

Zur Person Der Jurist Benjamin Ehlers wurde am 20. April 2023 zum Vorsitzenden des RBB-Verwaltungsrates gewählt. Ehlers ist Fachanwalt für Steuerrecht sowie für Handels- und Gesellschaftsrecht. Der Verwaltungsrat berät und überwacht die Geschäftsführung des Senders, in besondere in finanziellen Angelegenheiten und ist neben dem Rundfunkrat das zweite Kontrollgremium des RBB.

So viel zum Anliegen des Appells. Wie kam er praktisch zustande?

Die Initiative kam aus dem ZDF. Marlehn Thieme hat das als Vorsitzende des Fernsehrates zusammen mit Frank Werneke von Verdi initiiert und dann den öffentlich Aufruf gestartet.

Mit dabei sind Sie und vier weitere der Mitglieder des RBB-Verwaltungsrates. Gab es dazu eine Abstimmung im Gremium?

Bei uns hat Professor Bernd Holznagel die Koordinierung übernommen und uns angesprochen. Für mich war schnell klar, dass es sich um ein vernünftiges Anliegen handelt.

Aus dem Rundfunkrat findet man hingegen keinen Namen unter dem Appell.

Oliver Bürgel, der Vorsitzende des Rundfunkrates, hat auch zugestimmt, allerdings kam das redaktionell schlicht und ergreifend zu spät. So ist das bei Ehrenämtern, wenn man hauptberuflich sehr eingebunden ist.

Wir werden uns eine Variante ohne Beitragserhöhung überlegen müssen. Benjamin Ehlers und der RBB-Verwaltungsrat müssen Vorkehrungen treffen, falls der Rundfunkbeitrag 2025 nicht steigt.

Wie viel Zeit bleibt der Politik noch für ein ordnungsgemäßes Verfahren?

Das kann man nicht auf den Tag genau einschätzen. Wenn in den Ländern alle gutwillig wären, dann könnte man das noch bis zum Frühherbst oder doch im Herbst schaffen. Weil bei uns die Wirtschaftsplanung für 2025 ansteht, wäre es wünschenswert, wenn das bis Oktober oder November durch wäre.

Wie groß sind ihre Hoffnungen?

Nicht sehr groß.

Als Vorsitzender des Verwaltungsrates sind Sie der Meister der Zahlen. Was würde es für RBB bedeuten, wenn der Beitrag nicht erhöht wird?

Ob ich da der Meister der Zahlen bin, weiß ich nicht. Fest steht: Nach den Sommerferien wird die Wirtschaftsplanung sehr ernsthaft im Mittelpunkt stehen. Und wir werden uns dann auch eine Variante ohne Beitragserhöhung überlegen müssen.

Aber konkrete Zahlen haben Sie noch nicht?

Keine, die man öffentlich nennen könnte. Aber ich gehe davon aus, dass Nicole Küchler-Stahn als Verwaltungsdirektorin gedanklich dieses Szenario mit berücksichtigt. Der Verwaltungsrat bekommt voraussichtlich Anfang Oktober den ersten Entwurf. In verschiedenen Sitzungen wird das intensiv diskutiert und geht dann in die Gremien. Wenn man die Sicherheit haben möchte, dass die Beitragserhöhung kommt, müssen die Ministerpräsidenten jetzt loslegen. Das sehe ich nicht. Und deshalb glaube ich auch nicht, dass die Beitragserhöhung tatsächlich zum 1. Januar 2025 kommt.

Mit der Folge, dass weitere Einsparungen notwendig würden. Könnte das auch Auswirkungen auf die Personalstärke der des RBB haben?

Das kann Auswirkungen auf alles haben, ohne dass ich das jetzt konkret sagen kann. Wir werden uns sicherlich alles ansehen müssen.

Wann sollten sich die Intendanten von ARD, ZDF und Deutschlandradio und somit Ulrike Demmer als RBB-Intendantin mit Blick auf das Verfassungsgericht positionieren?

Das ist schwierig zu sagen. Sollte es den Gang nach Karlsruhe geben, können wir als Gremienvorsitzendenkonferenz nur dazu raten, dass dann bitte alle gehen und nicht nur einer.

Doch damit kann man nicht bis zum Jahresende warten. Ist es richtig, dass die Entscheidung im Herbst erfolgen muss.?

Das ist definitiv richtig. Die Entscheidung muss getroffen werden. So oder so.