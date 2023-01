Antisemitismus und Putintreue Zoff um Roger Waters’ Konzerte in Berlin

Nazi-Vergleiche, Boykott-Aufrufe, Putintreue: Roger Waters steht für seine antisemitischen und verschwörungsideologischen Äußerungen international in der Kritik. Im Frühjahr fährt der Pink Floyd-Mitbegründer („Wish You Were Here“, „Another Brick in the Wall“) auf Europatour – in Deutschland sind sechs Konzerte geplant, im Mai will der englische Musiker in der Berliner Mercedes-Benz-Arena auftreten. Wegen seiner politischen Aussagen wurden schon im Herbst Rufe nach der Absage der deutschen Konzerte laut. Am Dienstag hat die Deutsch-Israelische Gesellschaft Berlin und Brandenburg (DIG) jetzt direkt an den Konzertveranstalter und die Mercedes-Benz-Arena appelliert, die Berliner Auftritte abzusagen.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden