Wegen Haltung im Nahost-Konflikt Uni Köln lädt Nancy Fraser aus – Professoren protestieren

Nancy Fraser gehört zu den bekanntesten Philosophinnen und Feministinnen der Gegenwart. In diesem Jahr sollte die US-Amerikanerin, die an der New Yorker New School unterrichtet, eigentlich die renommierte Albertus-Magnus-Professur in Köln übernehmen. Am Freitag jedoch verkündete die Uni in einer Pressemitteilung, dass sie die Gastprofessur „mit großem Bedauern“ absagen muss.