Weihnachtskomödie „Last Christmas“

In Kates Leben (Emilia Clarke) geht alles ziemlich chaotisch zu. Nach einer schweren Krankheit will sie sich ihren Traum als Sängerin erfüllen und arbeitet Übergangsweise als Weihnachtself in einem Weihnachtsladen. Ihre Arbeit als Elf beschert ihr keine Zufriedenheit und sie rasselt von einem unglücklichen Date in das nächste. Vor allem nachdem sie auch noch ihre Wohnung verloren hat, befindet sie sich in einem absoluten Tief!

Als sie einiges Tages zufällig Tom (Henry Golding) über den Weg läuft, scheint sich für Kate jedoch einiges zu ändern. Die beiden verbringen viel Zeit miteinander, lernen sich immer besser kennen und Kate wird durch Tom wieder mehr Selbstvertrauen und Lebensfreude geschenkt. Doch Kate hütet nach wie vor ein Geheimnis...

Zur Startseite