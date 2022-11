1. Strophe

Deck the halls with boughs of holly.

Fa-la-la-la-la, la-la-la-la!

2. Strophe

Tis the season to be jolly. Fa-la-la-la-la, la-la-la-la!

3. Strophe

Don we now our gay apparel. Fa-la-la-la-la, la-la-la-la!

4. Strophe

Troll the ancient Yule tide carol.

Fa-la-la-la-la, la-la-la-la!

5. Strophe

See the blazing Yule before us. Fa-la-la-la-la, la-la-la-la!

6. Strophe

Strike the harp and join the chorus. Fa-la-la-la-la, la-la-la-la!

7. Strophe

Follow me in merry measure. Fa-la-la-la-la, la-la-la-la!

8. Strophe

While I tell of Yule tide treasure. Fa-la-la-la-la, la-la-la-la!

9. Strophe

Fast away the old year passes. Fa-la-la-la-la, la-la-la-la!

10. Strophe

Hail the new, ye lads and lasses. Fa-la-la-la-la, la-la-la-la!

11. Strophe

Sing we joyous, all together. Fa-la-la-la-la, la-la-la-la!

12. Strophe

Heedless of the wind and weather.

Fa-la-la-la-la, la-la-la-la!

(Melodie: altes walisisches Neujahrslied „Nos galan“ / Text: Thomas Oliphant)