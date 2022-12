„Weißes Rauschen“ im Kino Die fröhliche Apokalypse

Blech kreischt, Glas birst, Karosserien kollidieren: Ausdruck eines ur-amerikanischen Optimismus, findet College-Professor Murray Siskind (Don Cheadle). In einem Filmseminar führt er Hollywood-Crashszenen vor. Doch wo seine Studierenden Ansätze von Kapitalismus- und Technologiekritik ausmachen, erkennt der Professor nur (film-)technische Triumphe. Er wird sich bald korrigieren müssen, denn ein echter Crash in Hochschulnähe – USA in den 1980ern, mittlerer Westen – sorgt für eine gewaltige Katastrophe.

Irrungen der Informationsgesellschaft

Endzeit, Schauwerte, Spezialeffekte, ausgerechnet bei Noah Baumbach. Ebenso ein Novum ist, dass der Regisseur von intimeren Dramen nach eigenen Drehbüchern – „Frances Ha“ oder zuletzt „Marriage Story“ – nun mit „Weißes Rauschen“ erstmals einen Roman verfilmt hat. Und was für einen! Don DeLillo, seit Jahren als Anwärter für den Literaturnobelpreis gehandelt, widmete sich in der 1985 erschienenen Vorlage den Irrungen und Wirrungen der sich damals zart abzeichnenden Informationsgesellschaft.

„Weißes Rauschen“ ist aber auch eine Familienstory. Im fiktiven Blacksmith leben Jack Gladney (Adam Driver) und seine Frau Babette (Greta Gerwig) mit vier Kindern (aus verschiedenen Beziehungen) zusammen. Konsumfreude, Fastfood und eine geschwätzige Gesprächskultur prägen die Sippe. Baumbach übernimmt viele absurde Dialoge direkt aus dem Buch und unterstreicht die familiäre Gemengelage zwischen körperlicher Nähe, Nichtverstehen und innerer Isolation mit der virtuosen Kameraarbeit von Lol Crawley und einer stoischen Montage (Matthew Hannam).

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Vor allem die Erwachsenen reden und leben aneinander vorbei. Jack und Babette leiden an gewaltiger Todesangst, die sie voreinander verbergen. Erst spät in der Geschichte wird das Geheimnis hinter den Pillen, die Babette heimlich schluckt, gelüftet. Bei Jack ist es der Krebsverdacht, bedingt durch den giftigen Fallout, der seine latente Endlichkeitspanik schürt.

Zum Film Weißes Rauschen USA 2022. Regie und Drehbuch: Noah Baumbach. Mit: Adam Driver, Greta Gerwig, Don Cheadle, Raffey Cassidy. 129 Minuten. Ab Donnerstag in den Kinos, ab dem 30. Dezember auf Netflix.

Den Plot treibt eine Umweltkatastrophe voran, die Baumbach mit allen Schikanen des Desaster-Genres ausstattet. Ein Trucker rast in einen Güterzug, der Chemikalien transportiert, Explosionen – dann zieht eine böse schwarze Wolke auf Blacksmith zu. Mit der Evakuierung beginnt für die Gladneys eine Odysee, die Baumbach im Steven-Spielberg-Stil inszeniert.

Von der Blockbusterparodie zum Familiendrama

Die Kinder sind gewitzt und anpassungsfähig, die Eltern lethargisch. Einmal aber rafft Jack sich actionheldisch auf, als er den Stoffhasen des Jüngsten rettet: ein anderes Mal manövriert er das Familienauto waghalsig durch einen Wald, in den Fluss. Nach zwei Dritteln der Geschichte endet die Blockbusterparodie abrupt, als wäre nichts gewesen. Das private Drama nimmt seinen Lauf. Klingt einfach. Dabei Ist es hochkompliziert!

Mit „Weißes Rauschen“ hat sich Baumbach einen postmodernen Roman vorgenommen, in dem die Erzählstränge dicht ineinander verflochten sind und Sein wie Schein, Betrachtung und Behauptung, Fakt und Fake austauschbare Größen sind.

Eine schrecklich lethargische Familie: Babette (Greta Gerwig), Steffie (May Nivol), Jack (Adam Driver), Heinrich (Samuel Nivola) und Denise (Raffey Cassidy). © WILSON WEBB / NETFLIX ©2022

Das College, an dem auch die Hauptfigur lehrt, ist ein Hort abstruser Fakultäten. Jack hat einen Fachbereich für „Hitler-Studies“ aufgebaut. Sein NS-Expertentum erschöpft sich darin, die Faszination am „Führer“ anhand von Wochenschaufilmen zu beschwören. Auf die Spitze getrieben wird der universitäre Nonsens, wenn Jack und sein auf Elvis Presley spezialisierter Professorenkollege Murray Siskind (Don Cheadle), der Crash-Exeget, gemeinsam zu Elvis- und Hitler-Clips performen und dabei über das Verhältnis ihrer „Heroen“ zu deren Müttern dozieren. Ob Rock ‘n’ Roll, ob Faschismus: Bei den verstrahlten Akademikern in „Weißes Rauschen“ wird alles zur Popkultur. Auch sie selbst gefallen sich als Rockstars.

Gladney lässt sich auf dem Campus nie ohne Sonnenbrille und Talar sehen. Adam Driver spielt den akademischen Aufschneider als müden, bald aufgekratzten, dann traumatisierten Narren, der sich leicht manipulieren lässt. Kann man seine Todesangst überwinden, indem man jemanden tötet? Kollege Siskind liefert die Pistole und die These: Wer mordet, lebt im Gegensatz zu seinem Opfer weiter. Logisch: Triumph des Killens.

Das an David Lynchs filmische Alpträume gemahnende Finale ist dann von deutschen Stars gesäumt. Lars Eidinger (als wahnsinniger Arzneimittelstudienleiter, mit dem Babette Sex hatte) hat ebenso einen Kurzauftritt wie Barbara Sukowa in der Rolle einer Nonne, die ein desillusionierend-atheistisches Resümee zieht.

Baumbachs auf nostalgischem Kodak gedrehte und hinreißend im Achtziger-Style ausgestattete Netflix-Produktion mag die beste aller möglichen „Weißes Rauschen“-Verfilmungen sein. Und wirkt doch verspätet, von jüngsten Entwicklungen überholt. Das pastellbunte Nachbild eines prophetischen Romans, der unbedingt lesenswert bleibt.

Zur Startseite