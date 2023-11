Weltwandelnde Traditionalisten Ein Treffen mit Sayan Bapa von Huun-Huur-Tu

Millionen Menschen kennen ihre Musik, aber kaum jemand kennt Tuwa. Die einstige Republik im nicht so warmen Süden Sibiriens ist in etwa so bevölkerungsreich wie ein Berliner Stadtteil. Sayan Bapa, einer der vier Sänger und Gründungsmitglied der Truppe Huun-Huur-Tu muss lachen, verschüttet ein wenig Tabak beim Drehen seiner Zigarette. „Wir machen seit Jahren Witze darüber“, sagt er. „Alle hören unsere Musik, aber niemand weiß, woher sie eigentlich kommt“. Was sie mit der Natur zu tun hat, der Landschaft, den Tieren. Früher habe er überall noch erklären müssen, dass er, seine Band und ihre Musik nicht aus der Mongolei kämen, wie viele meinen. Sondern eben aus Tuwa, das keiner kennt.