Wenn Bären töten Immer Ärger mit Gaia

Sie tragen Spruchbänder mit Aufschriften wie „Orsi liberi! – Befreit die Bären“. Auf einigen Schildern sind kleine Teddybären montiert. Für die Tierschützer sind die gewaltigen Tiere keine Naturkatastrophe, sondern die rechtmäßigen Bewohner des Waldes. Die Bergbewohner in der norditalienischen Provinz Trentino sehen das anders. An den Häusern ist die Forderung „Gerechtigkeit für Andrea Pali“ zu lesen. Der Jogger wurde am 5. April vergangenen Jahres von einer Bärin angefallen und getötet. Es war der erste derartige Unglücksfall seit der Wiederansiedlung von slowenischen Bären in der Region. Der Vorfall hat alles verändert, zumindest darin sind sich alle einig.

Der Film „Gefährlich nah – Wenn Bären töten“ (ab 2.5. auf Sky/Wow, ab 4.6. in der ARD-Mediathek und am 10.6. um 23.35 Uhr im Ersten) dokumentiert die hitzige Auseinandersetzung zwischen den Vertretern der unvereinbaren Positionen. Die anderthalbstündige Dokumentation von Regisseur Andreas Pichler zeigt aber auch die wenig hilfreiche Rolle der Politik in dieser Auseinandersetzung auf.

Ebenso beeindruckend wie beängstigend sind indes Pichlers Bilder der imposanten Tiere in freier Natur. Falls man einem Exemplar tatsächlich einmal bei einem Besuch der norditalienischen Alpen gegenübersteht, sollte man keinesfalls versuchen, ihn mit großen Gesten und noch größerem Geschrei vertreiben zu wollen. Oder gar wegzulaufen. Denn Bären sind zehnmal so stark wie Menschen, können schneller laufen, höher klettern und sind bessere Schwimmer. Sie lassen sich weder von politischen noch geografischen Grenzen aufhalten. Der Bruder von Todesbärin Gaia, die offiziell als JJ4 geführt wird, brachte es 2006 als Problembär Bruno in Bayern zu einiger Berühmtheit.

Für die Menschen der norditalienischen Region haben Bären keinen Platz in den Bergen und Tälern ihrer Heimat. Es soll wieder werden wie zuvor – als sich keine Bären mangels natürlicher Feinde zu einer Population von über 100 Tieren auswuchsen und nun regelmäßig Schafe, Ziegen oder Kühe reißen. Sie haben kein Verständnis dafür, dass erneut ein Gericht einen Abschussbefehl für einen Problembären aufhob. Die Tierschützer feiern das hingegen als großen Sieg. Für sie gibt es nicht nur Problembären, sondern auch Problemmenschen – wenn sie beispielsweise Tiere anfüttern, um sie für Fotos anzulocken.