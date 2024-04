Wenn Beethoven zum Sport wird Daniel Harding und die Berliner Philharmoniker

Vor ausverkauftem Haus haben die Philharmoniker am Freitagabend gespielt, doch der Grund dafür dürften weniger die sattsam bekannten Stücke von Brahms und Beethoven sein als der Name auf dem Besetzungszettel: Daniel Barenboim sollte am Pult stehen. Gerne hätte man einen Eindruck davon gewonnen, wie es ihm jetzt geht, ob die Chemie zwischen ihm und den Musikern weiterhin stimmt.