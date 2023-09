Wenn Deutschland von Nordeuropa schwärmt Skandianiven, du hast es besser

Welch Kontrast: Auf der Internationalen Kunstausstellung in Berlin erwarb 1891 die Berliner Nationalgalerie „auf allerhöchsten Befehl Kaiser Wilhelm II.“ ein in dramatischen Rottönen nur so glühendes Riesenbild, fast zwei auf drei Meter groß: Adelsteen Normanns „Sommerabend in den Lofoten“. Zwar lebte und arbeitete der auf der norwegischen Insel Vågøya geborene Normann seit 1873 in Düsseldorf, seit 1883 in Berlin, aber er galt als Norweger, vermarktete höchst erfolgreich seine in immer neuen Variationen gemalten Fjordlandschaften bis nach Skandinavien und Paris und in die USA.