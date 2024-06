Wissensquellen für Architekturbegeisterte Als das Kopieren von Bauplänen noch geholfen hat

In China ist bis heute die Kopie alter Pläne und Zeichnungen eines der wichtigsten Lehrmittel für angehende Künstler und Architekten. Das war einst auch in Europa Usus und diente der Traditionsbewahrung. Jede Kunstakademie, jede Technische Universität hatte eigens dafür große Sammlungen, so auch seit den 1880er-Jahren die damalige Technische Hochschule Charlottenburg.