„Wonka“ im Kino Das Leben ist keine Schokoladenfabrik

Mit einem „Hut voller Träume“ landet der junge Willy Wonka an dem Ort, an dem er – nach einer Weltreise in die entlegensten Regionen im Schokoladen-Atlas – seine Träume verwirklichen will. Und damit erst gar keine Missverständnisse aufkommen, was für eine Art von Film die dritte Adaption von Roald Dahls Kinderbuchklassiker „Charlie und die Schokoladenfabrik“ ist, stimmt Timothée Chalamet hoch oben im Mastbaum seines Weltenseglers erst mal ein Liedchen an.