Wozu noch sterben? Eine Ausstellung in Basel schaut in die Zukunft

Auf einem Plakat zur Europa-Wahl wirbt eine „Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung“ mit dem Slogan: „Wo willst Du in 800 Jahren leben?“ Das klingt wie Satire, erinnert aber an einen uralten Menschheitstraum. Eine lange, wenn nicht ewige Existenz: Das ist Stoff für Mythen und Science Fiction, Horrorszenarien wie paradiesische Vorstellungen. Religionen arbeiten mit dem Versprechen der Wiederauferstehung, der Reinkarnation, der Unsterblichkeit.

Da setzt das ungewöhnliche Ausstellungsprojekt in Basel an. Es ist die Stadt der großen Pharmakonzerne. Und auch eine Stadt mit hoher Museumsdichte. Die Dinge hängen zusammen. Wissenschaft und Industrie und Kunst bilden einen Komplex, wie man es auf so engem Raum wohl nur in der Schweiz findet. „The End of Aging“: Im Haus der Kulturstiftung H. Geiger hat der Kurator und Autor Michael Schindhelm einen Parcours eingerichtet, der Wege und Irrwege in die longevity zeigt, in die Langlebigkeit.

Die Ausstellung „The End of Aging“, kuratiert von Michael Schindhelm. Kulturstiftung H. Geiger Basel, Spitalgasse 18, Basel, Schweiz. Bis 21. Juli. Eintritt frei. Info: kbhg.ch. Zur Ausstellung ist ein Katalog erschienen.

Pandemie und Utopie

Mit seinen Engagements überrascht Schindhelm immer wieder. In Berlin ist er noch bekannt als Generaldirektor der Opernstiftung. Er war Kulturmanager in Dubai und Hongkong. Geboren 1960 in Eisenach, lebt er seit vielen Jahren im Tessin. Er hat Quantenchemie studiert und drehte 2022 den Dokumentarfilm „Mit Lichtgeschwindigkeit zum Impfstoff – Das Projekt Biontech“. Von 1996 bis 2006 war er Intendant des Theaters Basel. In Schindhelms Biografie scheint sich bereits die Vorstellung von mehreren Leben zu realisieren.

Geisterbahn ins Helle

Das Domizil der 2018 gegründeten Stiftung H. Geiger, die auf der Biennale in Venedig mit der schwimmenden Installation „Arena for a Tree“ vertreten ist, liegt vis-à-vis des Basler Universitätsspitals. Der Eingangsbereich wirkt verwahrlost, mit Parolen beschmiert: Das ist Konzept. Schindhelms labyrinthische Ausstellung führt durch die Räume eines verlassenen Krankenhauses, durch eine Geisterbahn-Dystopie in einen properen Aufwachraum. Dort warten jüngste wissenschaftliche Erkenntnisse auf die Besucher.

Diese werden im finsteren Entrée von einer Riesenschildkröte begrüßt. Adwaita kam um das Jahr 1750 auf den Seychellen zur Welt und starb 2006 in Kalkutta. „We grow older without growing old“ ist in einem anderen Raum zu lesen. Filme laufen in Endlosschleifen. Eine junge Frau geistert durch Basel, offensichtlich will sie aus dem Projekt des ewigen Lebens aussteigen. Der Schauspieler Graham F. Valentine hält bizarre Monologe: Ist das alles die Vision eines Wahnsinnigen, eines Weisen, eines Genies? Und wer will das entscheiden?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Man fühlt sich in dieser Ausstellung wie bei einem philosophischen Gesundheitscheck. Geht die Entwicklung in ein Land von Zombies? Wer will sich endlos durch die eigenen Fantasiereiche schleppen? Ist es nicht irgendwann genug? Schließlich gibt es in der Schweiz Organisation, die einen würdigen Weg aus dem Leben ermöglichen. Das ist hier nicht das Thema. Aber natürlich schwingt all das mit, wenn „The End of Aging“ untersucht wird.

Auf bequemen Liegen findet man auf der letzten Station hier Ruhe. Man schaut sich Videos mit Wissenschaftlern an. Venki Ramakrishnan, Chemie-Nobelpreisträger, erklärt: „Es stehen uns immer mehr Instrumente zur Verfügung, mit denen sich das Altern nicht nur messen, sondern vielleicht auch auf verschiedene Weise bekämpfen lässt.“

Die Gesellschaft wird auch jetzt bereits immer älter, dank des medizinischen Fortschritts. Die Impfstoff-Entwicklung während der Corona-Pandemie gibt dafür ein leuchtendes Beispiel. Letzten Endes ist nicht ein möglichst langes Leben das Ziel, sondern ein möglichst langes Leben in einem Zustand mit guter Lebensqualität. Künstliche Intelligenz und Robotik ziehen ein in die Medizin. Was Schindhelm auftut, ist nur ein Anfang. Es sind Fragen, die jeden angehen, zwangsläufig.