Zettelwirtschaft für die Ewigkeit Künstler und Sprücheklopfer Monty Richthofen im Interview

Von der Berlin-Mitte bis an die östlichste Stadtgrenze braucht man knapp 60 Minuten. Tram, S-Bahn, Bus und ein kleiner Fußmarsch durch den Wald. Dann steht man am hintersten Zipfel des Müggelseeufers, irgendwo im Nirgendwo, vor einem heruntergekommen, denkmalgeschützten ehemaligen Stasi-Gebäude. Es wurde irgendwann in ein Tagungshotel umfunktioniert. Hier haben sich um die 40 Künstler ihre Atelierräume eingerichtet. Einer von ihnen ist der Künstler Monty Richthofen.

Immer wieder nehmen Interessierte den weiten Weg auf sich, um sich hier draußen von Richthofen tätowieren zu lassen. Allerdings ist das nicht mehr Teil seiner Kunst. Bekannt geworden ist Richthofen durch seine Langzeit-Performance „My Words Your Body“, bei der der Künstler sich mit von ihm gewählten Sprüchen auf den Körpern anderer Menschen verewigt hat. Dieses Projekt ist beendet. Stattdessen zeigt Richthofen seine Poesie nun erstmals in einer Galerie. Schriftlich, eingesprochen, auf Zettel gekritzelt und auf Leuchtwände gesprayed.

Bei Dittrich & Schlechtriem, in der Linienstraße 23 in Mitte, wird am 3. März ab 18 Uhr das Ende der Ausstellung gefeiert. Und wer es nicht zur Party schafft: Richthofens Werke hängen noch bis zum 4. März in der Galerie.

Zur Person Monty Richthofen, 1995 bei München geboren, studierte Performance Practice und Design an der Central Saint Martins University of the Arts in London. Seit seinem Abschluss 2018 setzt er sich intensiv mit konventioneller Poesie auseinander, indem er Texte durch Malerei und Schriften im öffentlichen Raum sowie durch Tätowierungen visualisiert. Er lebt und arbeitet in Berlin.

Herr Richthofen, vom Körper zur Galerie, musste man Sie dazu überreden?

Nein, ich setze mich schon lange mit unterschiedlichsten Ausstellungsorten und Szenarien auseinander. Die verschiedenen Räume, ob öffentlich oder privat, haben ihre Vor- und Nachteile, ihre Eigenschaften. Die Galerie macht es möglich, jenseits des Internets, ein breites Publikum zu erreichen. Mir fällt es teilweise schwer, meine Arbeiten ins Netz hochzuladen. Sie sind besser im physischen, vor allem aber im öffentlichen Raum aufgehoben.

Dabei gibt es Parallelen: Texte auf der Haut und Texte im Internet bleiben potenziell für immer.

Man sagt, Tattoos bleiben für immer, aber spätestens, wenn du stirbst ...

... sind sie verschwunden, es sei denn, man lässt sich mumifizieren.

Ötzi hatte Tattoos.

Monty Richthofen, auch bekannt als Maison Hefner, ist selbst voller Tattoos. Seinen Körper versteht er als Leinwand und als Tagebuch. © Daam Dam

Sie schreiben Ihre Sätze und Sprüche oft in schwer lesbarer Krakelschrift mit der linken Hand. Wollen Sie davon ablenken, dass viele der Sprüche recht kitschig daherkommen?

Durch die Handschrift kann ich die Emotionen so ausdrücken, wie ich sie in dem Moment erlebe, in dem ich die Texte schreibe. Die meisten Texte sind Momentaufnahmen: dazu gehören auch cheesy Gedanken, subkulturelle Referenzen, Beobachtungen aus meinem Umfeld. Es geht um Liebe, Tod, Beziehungen, Digitalisierung, Kapitalismus, meine Familie, meine Freunde. Man kann diese Texte mit Fotografien vergleichen, Tagebucheinträge, mit dem Unterschied, dass kaum konkrete Namen und selten Orte genannt werden. Dadurch bekommen diese Momentaufnahmen eine Zugänglichkeit.

Diese Sprüche haben Sie anderen Leuten auf die Haut tätowiert, jetzt sind sie in der Galerie ausgestellt. Hier in Ihrem Atelier stehen Metallregale mit vielen Kisten und Ordnern. Ihr Sprüche-Archiv?

Wir sind gerade dabei, zu archivieren. Ich habe gemerkt, dass ich mich damit auseinandersetzten muss. Es sind tausende Texte, viele sind entstanden in einem Prozess der Verarbeitung von Ereignissen. Wenn der abgeschlossen ist, lege ich die Texte weg. Wenn ich dann aber eine Tätowierung machen möchte und Inspiration brauche, kann ich sie wieder hervorholen. Mein Archiv ist eine Art Tagebuch. Ein Zugang zu meinen Erinnerungen, eine Brücke in meine Vergangenheit.

Mumifizieren Sie Ihre Gedanken bzw. sich selbst?

Ja. Ich würde meinen, ich gehöre zu denjenigen, die einen Drang verspüren, etwas Bleibendes zu hinterlassen. Vielleicht auch etwas für folgende Generationen zu konservieren. Genauso wie der Mensch schon immer irgendwie den Drang verspürte, zu zeigen: „Hey, ich war hier“. Ob das in Form von Höhlenmalereien oder Graffiti passiert.

„Das Essen hat auch schon einmal besser geschmeckt“, „Can I have your Paypal Login?“, „Und dann war das Koks alle“, oder „Porno und Lieferando“, sind Beispiele für Ihre Poesie. Ist das wichtig für die Nachwelt?

Für den ein oder anderen bestimmt. Das sind Brücken. Jeder hat unterschiedliche Assoziationen dazu. Ich arbeite mit einer Sprache, die leicht verständlich sein soll, ich versuche keine Worte zu nutzen, die man erst googeln muss.

Der Titel Ihrer aktuellen Ausstellung lautet „Cheap Hedonism“, billiger Hedonismus. Sind Sie sicher, dass das universell verständlich ist?

Das soll auch nicht unbedingt verständlich sein. Ich liebe es mit Sprache Verwirrung zu stiften. Ich bin ein großer Fan von Punchlines aber auch Paradoxen, wäre ich nicht in die Kunst gegangen, wäre wohl ein guter Werbetexter aus mir geworden. Mich spricht Plakatives an und trotzdem geht es mir um Themen. „Cheap Hedonism“ ist unter anderem eine Anspielung auf „Cheap Dopamine“ – die schnelle Belohnung auf Social Media. Man wird mit Likes, Kommentaren, Followern überschüttet, ohne einen Finger dafür zu rühren. Ich sehe diese schnelle Gratifikation sehr kritisch, auch in der Kunst. Vieles ist oberflächlich, schnelllebig, wir nehmen uns keine Zeit zu fragen: „Für wen und warum machen wir das hier eigentlich?“ Graffiti kann da schon anders sein. Man bereitet sich vor, klettert über irgendwelche Zäune, nur um etwas in einen Tunnel zu malen, das dann eh’ keiner sieht.

Der Hedonismus im Titel ist also auch Kritik?

Das kann jeder für sich selbst herausfinden.

