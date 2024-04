Zum Auftakt der Berliner Theatertreffens Klassik, Chaos, Hundekot

Beim Theatertreffen geht es immer auch ums Ganze, um einen Zustandsbericht. Schließlich hat das Festival den Anspruch, die zehn „bemerkenswerten Inszenierungen“ eines Jahrgangs zu zeigen. Eigentlich: die besten, jedenfalls nach Meinung der Kritikerjury. Und in der Erwartung des Publikums.

Und man kann schon sagen: Die deutschsprachige Theaterszene wirkt in all den Krisen stabil. Gleichzeitig macht sich ideologischer Druck bemerkbar. Es zeigen sich fundamentale Unterschiede im Verständnis, was Theater überhaupt ist.

Boykott kommt in Mode

Zum Beispiel das Thalia Theater: Joachim Lux, der nach sechzehn Jahren Intendanz nun bald in seine letzte Hamburger Spielzeit geht, verkündet fabelhafte Zuschauerzahlen. Trotz der Coronazeit mit ihren herben Einschränkungen kommt das Thalia auf durchschnittlich 267 000 Besucher pro Saison. Von einem Rückgang könne keine Rede sein: „Unser Publikum ist treu und begeisterungsfähig“, sagt Lux.

Die Initiative Pro Quote ruft dagegen zum Boykott des Thalia Theaters auf. Das hat es so noch nicht gegeben. Zur Begründung heißt es: „Der vielbeschworene Wandel lässt leider auf sich warten und die öffentliche Auseinandersetzung mit Themen wie Feminismus, Gleichberechtigung, Gender Pay Gap, Diversität, Inklusion, Nachhaltigkeit, Zugänglichkeit, Care-Arbeit und Beruf und vieles mehr scheint zu verhallen, weil die Strukturen im Allgemeinen immer noch dieselben geblieben sind.“ Es würden, sagt Pro Quote, „immer wieder dieselben, langweiligen, patriarchalen, prekarisierenden und marginalisierenden Entscheidungen“ getroffen.

Wie politisch soll es sein?

Ein Theaterboykott? Das ist Irrsinn, arrogant und kunstfeindlich. Es erinnert an die Praktiken von BDS und Strike Germany. Theater, wie Museen, Orchester und kulturelle Institutionen überhaupt, sind keine Ersatzspielorte und Reparaturbetriebe für Gesellschaftspolitik. Im Übrigen beschäftigen sich viele Bühnen längst intensiv mit diesen Themen. Und das Theatertreffen hat seit einigen Jahren eine 50-Prozent-Frauenquote. Sie gilt noch bis 2025 Ob Nora Hertlein-Hull, die neue Leiterin des Theatertreffens, darüber hinaus daran festhält, ist noch offen.

Könnte es nicht – im Gegenteil - auch sein, dass das Thalia Theater und andere gerade deshalb so konstant gut besucht sind, weil sie sich um Kunst kümmern und nicht Aktionismus betreiben?

Was kann, was soll das Theater: Ist es eine moralisch-ästhetische oder eine sozialpolitische Anstalt? Die Frage stellt sich, mehr oder weniger radikal, grundsätzlich für den Kulturbetrieb. Wie stark politisiert man sich? Die Kulturpolitik tendiert dazu, Kunst und Kultur mit politischen Aufgaben zu befrachten. Das Amt des Berliner Kultursenators umfasst seit einem Jahr auch den „Gesellschaftlichen Zusammenhalt“. Im Bund wird Kulturstaatsministerin Claudia Roth nicht müde, Kultur als Instrument der Demokratie zu preisen.

So mag es sein, das ist nicht verkehrt. Nur ist das Theater vor allem dann bei sich und überzeugend, wenn es sich frei bewegt, wenn Texte, alt oder neu, etwas offenbaren, was man nicht unbedingt schon in sie hineinlegen will.

Zur TT-Eröffnung an diesem Donnerstag läuft Ulrich Rasches Salzburger Lessing-Inszenierung „Nathan der Weise“. Premiere war im letzten Sommer, lange vor den Terrorangriffen der Hamas und dem schrecklichen Krieg um Gaza. Die Hauptrolle ist mit der wunderbaten Valery Tscheplanowa besetzt. Sie spielt den „reichen Juden in Jerusalem“.

Vom Deutschen Schauspielhaus Hamburg kommt „Laios“, Teil des breit angelegten Antikenprojekts von Regisseurin Karin Beier und Dramatiker Roland Schimmelpfennig. Hier steht Karin Beckmann in der Rolle des Ödipus-Vaters im Mittelpunkt. Jette Steckel bringt ihren Tschechow von den Münchner Kammerspielen zum Treffen, „Die Vaterlosen“ mit Wiebke Puls und Joachim Meyerhoff. Im Bochumer „Macbeth“ in der Regie von Johan Simons spielen Stefan Hunstein und Jens Harzer, der 2025 ans Berliner Ensemble wechselt.

Ein Schauspielerfest – darauf richten sich die Hoffnungen bei der 61. Ausgabe. Neben dieser deutlichen Klassiker-Ansage gibt es Verspieltes, Fantasievolles wie die „begehbare“ Inszenierung „Riesenhaft in Mittelerde“ aus Zürich oder die „Hundekot-Attacke“ vom Theaterhaus Jena, das sich mit der Affäre um einen Dackel, einen Choreografen und einer Tanzkritikerin beschäftigt.

Mit den ausgewählten Inszenierungen sei es gelungen, „sich ein Bild von unserer Gegenwart zu machen, ohne gleichzeitig den Krisen, Kriegen und sozialen Erosionen das Wort zu reden.“ So hat es wie Jury-Mitglied Janis El-Bira beobachtet. Das Theatertreffen bietet diesmal eine Vielfalt, wie es sie wohl lange nicht gegeben hat. Darin spiegelt sich die auch Reaktion der Theaterkünstlerinnen und -künstler auf die Anforderungen, immerzu relevant und aktuell zu sein.

Das Theatertreffen hat Wettbewerbscharakter. So wird es auch in den Theatern gesehen. Eine Einladung nach Berlin, selbst für Berliner Bühnen, gilt als Auszeichnung. Die Schaubühne ist mit Yael Ronens „Bucket List“ und Falk Richters „The Silence“. Was im Jury-Essay beschrieben wird, gilt insbesondere für diese beiden Stücke: „Es geht eigensinnig zu im Theater. Voller Skepsis, Trauer, bösem Witz und offener Wunden.“

Was sicher auch daran liegt, dass diese und andere Inszenierungen zu ihren Themen eine gewisse Distanz wahren. Bei Falk Richter ist es die Schweigemauer, die das Elternhaus umgibt, bei Yael Ronen die Sprachlosigkeit angesichts der Hamas-Massaker und des Kriegs in Gaza und Israel. Kunst muss nicht immer lauthals verkünden, wie sehr sie in der Gegenwart steht und sich ihr stellt. Es geschieht sowieso, unvermeidlich. Die digitale Revolution macht aus uns allen unentrinnbar Zeitgenossen.

Leider kann man sich nicht zerreißen: Am 1. Mai eröffnet in Gent das „All Greeks Festival“ mit sämtlichen 32 antiken Tragödien in internationalen Produktionen. Die Spielorte verteilen sich über die belgische Stadt. Und auch hier scheint sich zu zeigen: Theater kommt zur Besinnung, wenn es sich in die uralten und verrückten Geschichten stürzt. Eine Flucht in die Antike ist dabei gar nicht möglich. Viel zu schnell kommt man wieder in der wahnsinnigen Jetzt-Zeit heraus.