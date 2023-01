Zum Holocaust-Gedenktag Kerzenaktion am Stelenfeld

Zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust am Freitag 27. Januar wird der Vorstand des Förderkreises Denkmal für die ermordeten Juden Europas e.V. gemeinsam mit der Vorsitzenden Lea Rosh um 16 Uhr Kerzen am Denkmal für die ermordeten Juden Europas entlang der Ebertstraße anzünden.

Im Anschluss findet um 19.30 Uhr ein Benefizkonzert in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche am Breitscheidplatz statt. Der Förderkreis ruft alle Berlinerinnen und Berliner dazu auf, sich dem Anzünden der Kerzen anzuschließen und zum Benefizkonzert in die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche am Breitscheidplatz zu kommen.

Die Kerzen, nur Grablichter mit Deckel, sollen nur vor dem Denkmal aufgestellt werden, nicht auf oder zwischen die Stelen.

„78 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz und der Kapitulation des NS-Regimes erleben wir eine Renaissance von Hass, Hetze, offenem Rassismus und Antisemitismus, inzwischen sogar in unseren Parlamenten. An jedem Tag, aber insbesondere am Holocaustgedenktag müssen wir Gesicht zeigen, müssen wir gemeinsam dafür aufstehen, dass das viel beschworene „Nie wieder“ nicht zu einer hohlen Phrase verkommt,“ so Lea Rosh in einer Mitteilung. (Tsp)

