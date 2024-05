Zum Tod der Literaturnobelpreisträgerin Alice Munro Verzeihen ist besser als Vergessen

Es war im Jahr 2013, als die Schwedische Akademie in Stockholm eine zwar längst überfällige, aber notorisch eigensinnige und zu diesem Zeitpunkt nicht unbedingt populäre Entscheidung traf: Sie verlieh der seinerzeit schon 82 Jahre alten kanadischen Schriftstellerin Alice Munro den Literaturnobelpreis und feierte sie in ihrer Begründung zurecht als „Meisterin der zeitgenössischen Kurzgeschichte“. Sie habe, so der damalige Juryvorsitzende Peter Englund, „diese spezielle Form zur Perfektion gebracht.“

Allerdings waren 2013 Kurzgeschichten schon etwas aus der Mode gekommen. Nicht weil sie literarisch nichts hermachen, sondern sie sich zunehmend schwerer verkaufen ließen, auch in den USA, wo die Short Story von anderen Autoren ähnlich perfekt wie von Munro und genauso leidenschaftlich geschrieben wurde: von Sherwood Anderson mit seinen Erzählungen aus „Winesburg, Ohio“ über Ernest Hemingway bis zu Raymond Carver.

„Wir sagen von manchen Dingen, dass sie unverzeihlich sind oder dass wir uns nie verzeihen werden. Aber wir tun es - wir tun es immerfort.“ Alice Munro in der Geschichte „Liebes Leben“

John Updike, der die kurze Form ebenfalls beherrschte, aber mit seinen Romanen viel erfolgreicher war, bezeichnete Alice Munro einmal als erste und legitimste Nachfolgerin von Anton Tschechow, und das war gut getroffen. Munro, die 1931 in der Nähe des kanadischen, im Bundesstaat Ontario gelegenen Städtchens Wingham geboren wurde, schrieb Geschichten zunächst fast immer aus einer allwissenden Perspektive, später auch in der Ich-Form. Das tat sie zumeist über junge Mädchen, die aus der Provinz zu entkommen suchen, die in Liebesdingen oft scheitern und deren Vorbestimmung die Einsamkeit ist – selbst wenn sie mit einem Partner zusammenleben. Land, Stadt, aber nie ein Fluss, in dessen Wasser sich die Illusionen real spiegeln ließen.

Aufgewachsen auf einer Silberfuchsfarm

„Dies ist keine Geschichte, nur das Leben“, heißt es einmal in ihrer allerletzten Erzählsammlung nach dem Literaturnobelpreis, in „Liebes Leben“ aus dem Jahr 2014. Munros Geschichten erzählen von nichts als dem Leben: von unspektakulären Leben, die jedoch in der nachträglichen Betrachtung ihrer Heldinnen und auch schon mal Helden vereinzelt spektakuläre, erkenntnisreiche Wegmarken aufweisen. Jedes Leben kann interessant sein, so ihre Devise, jede noch so langweilige Umgebung. Dabei ist Munro stets mit ihrer eigenen Lebenszeit mitgegangen, ihre Figuren alterten mit oder fanden sich zunehmend in eigenen Erinnerungswelten wieder.

„Dolly“ beispielsweise ist so eine dieser Geschichten, eine späte, sie stammt aus „Liebes Leben“. Sie handelt von einem alten Ehepaar, das seinen Selbstmord plant, aber kurz zuvor noch von einer Kosmetikvertreterin gestört wird, von Gwen. Diese lässt ganz alte Eifersüchteleien wieder aufleben, da Gwen eine lange zurückliegende Affäre von Franklin war, dem Mann der Ich-Erzählerin. Und diese benimmt sich daraufhin wie ein junges Mädchen, flieht aus dem Haus. Kein Gedanke mehr an Selbstmord, kein Gedanke mehr daran, „dass in unserem Leben nichts mehr passieren würde.“

Schon immer habe sie Geschichten geschrieben, berichtete Alice Munro gern. Diese seien ihr auf dem langen Schulweg, den sie hatte, nur so zugeflogen. Aufgewachsen auf einer Silberfuchsfarm, die ihre Eltern betrieben, erhielt Munro schon im Alter von 18 Jahren ein Schreibstipendium, studierte Journalismus, ohne dieses Studium beenden zu können, heiratete früh, zog nach Vancouver und bekam Kinder, ließ aber nie ab vom Schreiben. Aber erst 1968 konnte sie ihren ersten Band mit Geschichten publizieren, „Dance of the Happy Shades“, auf Deutsch erstmals 2010 vom Zürcher Dörlemann Verlag veröffentlicht.

Danach versuchte sich Munro an einem Roman, „Kleine Aussichten“, der jedoch auch mehr zu einer Sammlung von Erzählungen über Mädchen und Frauen geriet. Als „Qual“ bezeichnete Munro ihre Versuche, einen Roman zu schreiben, und akzeptierte dann die Tatsache, dass die Short Story die ihr gemäße Form des Schreibens war. Ihr gemäß war auch das weiträumige Ausblenden politischer Entwicklungen und Ereignisse oder einschneidende gesellschaftliche Veränderungen, das blieb dezent im Hintergrund. Ihre Literatur hat etwas Zeitloses, ewig Gültiges in der Wahl der Stoffe, der privaten Verwicklungen, in denen ihre jeweiligen Figuren geraten.

Ehrlich und kompromisslos

Als Vorbilder nannte Munro Autorinnen wie Eudora Welty, Katherine Ann Porter und Carson McCullers, und ihre ebenfalls oft für den Literaturnobelpreis in Frage kommende Kollegin Joyce Carol Oates attestierte Munros Geschichten in der „New York Times“ einmal „unerschütterlich ehrlich und kompromisslos“ zu sein „in ihrer genauen Untersuchung der Art und Weise, wie wir uns im Namen der Liebe selbst betrügen.“

Natürlich hat Munro immer auch über sich selbst geschrieben, über sich als Kind und junges Mädchen, als erwachsene Frau, die ihre Träume hat und oft nicht erfüllt bekommt. Am offensten hat sie das vielleicht 2006 getan in dem Band „The View From Castle Rock“, der 2008 unter dem Titel „Wozu wollen Sie das wissen?“ auf Deutsch erschien.

In elf Episoden erzählt Munro darin die Familiengeschichte der Laidlaws vom 17. Jahrhundert bis in die Gegenwart, da zum Beispiel ihre Mutter Ann Laidlaw die Idee hatte, in einem Hotel am See einen Silberfuchs-Verkaufsstand zu eröffnen und damit Kunden zu locken: „Silberfuchs, der kanadische Luxus“. Sie erzählt von sich selbst als „Rädelsführerin und Großmaul“ in ihrer Jugend, wie sie als Hausmädchen bei einer reichen Familie arbeitet, von ihrer Hochzeit im Alter von gerade einmal 20 Jahren.

„Liebes Leben“, ihr dann tatsächlich letztes Buch, wie sie nach der Verleihung des Literaturnobelpreises verkündete, könnte man als Fortsetzung von „Wozu wollen Sie das wissen?“ verstehen. Allein die Titelgeschichte ist ein autobiografische Bekenntnis: das einer ewigen Schuld und wie man mit dieser lebt und alt wird.

Es geht darin um den Tod und die Beerdigung der Mutter, an der Munro nicht teilnahm, aus privaten und finanziellen Gründen. „Wir sagen von manchen Dingen“, so lautet der letzte Satz dieser Geschichte, „dass sie unverzeihlich sind oder dass wir uns nie verzeihen werden. Aber wir tun es – wir tun es immerfort.“

Es ist dies einer dieser typischen, umwerfenden Munro-Sätze, mit denen diese großartige Schriftstellerin gleichermaßen konzentriert wie nüchtern-empathisch die Dinge des Lebens auf den Punkt zu bringen verstand. Nun ist Alice Munro in ihrem Haus in Port Hope in der kanadischen Provinz Ontario gestorben. Sie wurde 92 Jahre alt.