Zum Tod des großen US-Schriftstellers Cormac McCarthy Fürst der Finsternis

Es war vergangenes Jahr ein Ereignis im literarischen Leben, als gleich zwei Romane des Schriftstellers Cormac McCarthy erschienen, „Stella Maris“ und „Der Passagier“. Nach seinem apokalyptischen Roman „Die Straße“ hatte man lange sechzehn Jahre nichts mehr von McCarthy gehört, und nun wartete der Apologet der Finsternis noch einmal mit der verschlungen-unglückseligen Geschichte eines Geschwisterpaars in den sechziger- bis achtziger Jahren auf.

Der eine der beiden Romane besteht einzig aus einem Dialog zwischen der Schwester und ihrem behandelnden Arzt in einer psychiatrischen Klinik, über Gott, die Welt und das Sein; der andere, gewissermaßen der Roman des Bruders, ist vergleichsweise konventioneller, nicht unbedingt zugänglicher, mitunter rätselhaft-kryptisch-düster, mit einem großartigen New-Orleans-Setting.

Mathematik und Psychiatrie, der Zweifel an der einen Realität und die Überzeugung, dass es mehrere gibt, die Sündenfälle und Verfehlungen der USA im zwanzigsten Jahrhundert (Atombombenabwurf, Kennedy-Mord etc), die existentielle Verlorenheit des Einzelnen – obwohl nicht immer stringent in seiner Erzählweise, hat McCarthy in seinem Romanvermächtnis noch einmal seine bevorzugten Stoffe behandelt.

1992 erhielt er den National Book Award

Es dauerte eine lange Zeit, bis Cormac McCarthy sich in den US-Literaturolymp neben Thomas Pynchon, Don DeLillo und Philip Roth geschrieben hatte, trotz eines 1979 erschienenen Meisterwerks „Suttree“, das auf Deutsch erst dreizehn Jahre später unter dem Titel „Verlorene“ veröffentlicht wurde. In seiner Heimat nahm ihn erst ein größeres Publikum wahr, als McCarthy für seinen Roman „All die schönen Pferde“ 1992 den National Book Award erhielt und damit solcherart geehrt auf Platz eins der Bestsellerliste der „New York Times“ landete.

Zuvor hatte die Zeitung ihn noch als den „vielleicht besten unbekannten Schriftsteller Amerikas“ bezeichnet, und bei einer Begegnung mit ihm musste ein Reporter erkennen, dass McCarthy auch nicht viel daran lag, berühmter zu werden. Viel später ließ er bei einem seiner wenigen öffentlichen Auftritt in Oprah Winfreys Talkshow wissen, dass ihn Ruhm nie interessiert habe - und seine Tage keineswegs besser würden, wenn Zigtausende Menschen seine Bücher lesen. Vermutlich hatte er dafür schon zu viel erlebt. Zumal er auch bekannte: „Ich hatte nie irgendwelche Zweifel an meinen Fähigkeiten. Ich wusste, dass ich schreiben konnte.“

1933 in Providence, Rhode Island geboren als drittes von sechs Kindern eines wohlhabenden Anwaltsehepaars, wuchs McCarthy nach der Übersiedlung der Familie in Knoxville, Tennessee auf. Er studierte hier Literatur, meldete sich freiwillig für vier Jahre zur Air Force, las, las noch mehr, schrieb erste Erzählungen und schlug sich unter anderem als Automechaniker und auf den Straßen seiner Heimatstadt durch. Mit Anfang dreißig schickte er das Manuskript seines ersten Romans „Der Feldhüter“ an den Random House Verlag. Dort lag es nicht lange herum, begeisterte den legendären Faulkner-Lektor Albert Erskine und wurde 1965 veröffentlicht.

Düstere Atmosphäre

„Der Feldhüter“ ist in den unwegsamen, bergigen Regionen Tennessees angesiedelt, nicht weit von Knoxville. Der Roman verweist auf das, was alles kommt in diesem Werk, in Büchern wie „All die schönen Pferde“, „No Country For Old Men“ oder „Die Straße“, die wegen der jeweiligen Verfilmungen zu McCarthys berühmtesten zählen, aber auch in frühen Klassikern wie „Verlorene“ oder „Ein Kind Gottes“. McCarthys Debüt lebt von seiner dichten, düsteren Atmosphäre. Diese und McCarthys Sprachreichtum helfen über manche Widerständigkeit hinweg. Die Verlorenheit der Figuren, die oft nur „der Alte“, „der Junge“ oder „der Mann“ heißen, sowie die Schönheit und die Härte der Natur durchdringen hier jede Zeile.

Was nach zwei weiteren Romanen auch für „Verlorene“ gilt, einen grandios-verschlungenen, in der Tradition eines Faulkners oder eines Melville stehenden, von vielen interessant kaputten Figuren bevölkerten Roman, nur dass McCarthys Heimatstadt Knoxville hier das Pandämonium des Bösen ist: „Wir sind in eine Welt innerhalb der Welt gelangt“, heißt es darin, was die Stimmung dieses mitunter an Joyce’ „Ulysses“ erinnernden, mit viel antiker Mythologie versetzten Romans gut beschreibt. Oder auch: „In diesen fremden Territorien, diesen feindseligen Kloaken und öden Zwischenreichen, die der Gerechte vom Waggon oder vom Auto aus sieht, träumt ein anderes Leben. Verwachsen oder schwarz oder gestört, jede Ordnung fliehend, Fremde im Jedermannsland.“

Mit seiner mit „All die schönen Pferde“ beginnenden Border-Trilogie, angesiedelt im Grenzland von Texas und Mexiko, und dem Roman „Die Abendröte des Westens“ wurde McCarthy endgültig zum Fürsten der Finsternis, des literarischen Southern Gothic; auch in seinem Spätwerk, in dem von den Gebrüdern Coen verfilmten Drogenthriller „No Country For Old Men“ und in dem Endzeit-Roman „Die Straße“ (verfilmt von John Hillcoat mit Viggo Mortensen, Charlize Theron und Robert Duvall) überlässt McCarthy dem Bösen die Hauptrolle.

In „Kein Land für alte Männer“ regiert eine regel- und grundlose Gewalt, wie so häufig in diesem Werk, und in dem Roman „Die Straße“, für den McCarthy den Pulitzer-Preis erhielt, fragt der Sohn den Vater, die beide durch ein verwüstetes, praktisch untergegangenes Amerika ziehen: „Sind wir immer noch die Guten?“ Eine Antwort bekommt der Sohn nicht, die braucht es auch nicht.

McCarthy hat den Abgründen des Lebens eine einzigartige literarische Gestalt gegeben; eine Erlösung vom Bösen gibt es bei ihm nicht, die versprechen allein seine Bücher, seine Sprache. Nun ist Cormac McCarthy in seinem Haus in Santa Fe im US-Bundesstaat New Mexico gestorben. Er wurde 89 Jahre alt.