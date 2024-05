Zum Tod von Paul Auster Mann der Illusionen, Zauberer der Zufälle

Als Paul Auster 2006 im spanischen Oviedo den Prinz-von-Asturien-Preis entgegennahm, sprach er in seiner Dankesrede davon, von früh an niemals etwas anderes gewollt zu haben, als zu schreiben, als Geschichten zu erzählen, „erfundene Geschichten, die in dem, was wir die Realität nennen, nie stattgefunden haben.“

Das klingt heute, da die Autofiktion die Literatur regiert, wunderbar euphemistisch, nach alter, solider Schule. Und auch Paul Auster hat im Verlauf seiner langen Karriere als Schriftsteller die eigene Realität, das eigene Leben oft genug in die Literatur einfließen lassen, nicht zuletzt in diversen autobiografischen Büchern, angefangen mit seinem Debüt „Die Erfindung der Einsamkeit“.

Trotzdem ist ihm immer dran gelegen gewesen, mehr aus der Realität herauszuholen, als sie gemeinhin zu bieten hat, so realistisch, attraktiv und nahbar seine Prosa ist.

In jedem Leben, das ist die Grundannahme gerade des frühen und mittleren Werks von Auster, gibt es Dinge und Geschehnisse im Verborgenen, geheime Muster, Unbedeutendes, das plötzlich größte Relevanz bekommt. Und vor allem Zufälle, die das Schicksal immer wieder bestimmen.

„Musik des Zufalls“ heißt einer seiner Romane, „Das Buch der Illusionen“ ein anderer, und viele von Paul Austers Helden verlaufen sich in schließlich fiktiven Labyrinthen, oft auf der Suche nach Menschen, die verschwunden sind. „Reisen ins Skriptorium“ könnte man es auch nennen, der Titel eines weiteren Auster-Romans, mit dem er sich vielleicht am intensivsten auf den Grund der eigenen Schreibarbeit begab.

Ich habe mein Leben im Gespräch mit Menschen verbracht, die ich nie gesehen habe, mit Menschen, die ich niemals kennenlerne, und hoffe dies bis zu meinem letzten Atemzug zu tun. Paul Auster 2006 in seiner Dankesrede zum Prinz-von-Asturien-Preis

Paul Auster wurde 1947 in Newark, New Jersey geboren (der Stadt, in der übrigens auch sein nicht weniger berühmte Kollege Philip Roth zur Welt kam), als Kind jüdischer Eltern mit osteuropäischem Hintergrund, die die amerikanische Lebensweise in Gänze verinnerlicht hatten und ihren Sohn alles andere als religiös erzogen.

Ihre jüdische Identität hätten sie nie infrage gestellt, schrieb Auster 2013 in seinem autobiografischen, an sich selbst adressierten „Bericht aus dem Innern“, „aber was Religion und Herkunft anbetrifft, hatten sie dir nie viel zu bieten. Sie waren schlicht Amerikaner, die zufällig Juden waren, vollständig assimiliert nach den Kraftanstrengungen ihrer eingewanderten Eltern.“

Solcherart gewappnet für die bewegten sechziger Jahre, beginnt Auster ein Studium an der New Yorker Columbia University, wird politisiert, ist aber nur in Maßen engagiert: ein „stiller Bücherwurm, der sich beizubringen versucht, Schriftsteller zu werden“, hat er sich einmal erinnert, „mit nichts anderem beschäftigt als seinen Seminaren in Literatur und Philosophie“.

Also mit Büchern wie „Tristram Shandy“, für ihn „ein gewaltiger Sprung in ein Universum voller Wunder, Offenbarungen und Glückseligkeit“, und den Werken von Homer oder Vergil, von Augustinus, Dante, Cervantes, Montaigne oder Dostojewski.

Es dauert nach vielen vergeblichen Prosaversuchen, bis Auster in den achtziger Jahren mit dem autobiografisch-essayistischen Buch „Die Erfindung der Einsamkeit“ und kurz darauf mit dem Roman „Stadt aus Glas“ debütiert, um damit die Weichen für eine immens erfolgreiche literarische Karriere zu stellen.

Erst Übersetzer und Lyriker

Auster arbeitet zunächst als Übersetzer und Englischlehrer, geht Anfang der Siebziger für mehrere Jahre nach Paris, wo er Samuel Beckett trifft, schreibt Lyrik und Kritiken.

Romane von Paul Auster (Auswahl) „New York Trilogie“ (auf Deutsch 1989) „Mond über Manhattan“ (1990) „Das Buch der Illusionen“ (2002) „Die Brooklyn Revue“ (2006) „4 3 2 1“ (2017) „Baumgartner“ (2023) Bis auf die „New York Trilogie“ (von Joachim A. Frank) alle ins Deutsche übersetzt von Werner Schmitz

Der Tod seines Vaters und die Trennung von seiner ersten Ehefrau, der Schriftstellerin Lydia Davis, bringt vieles ins Rollen bei ihm und will aufgearbeitet werden. So entsteht mit dem „Porträt eines Unsichtbaren“ (damit ist der Vater gemeint) und dem „Buch der Erinnerung“ (über das Schreiben und die Literatur) eben jener erster Prosaband „Die Erfindung der Einsamkeit“. Schlagartig berühmt machte ihn jedoch erst die sogenannte „New York Trilogie“, in die „Stadt aus Glas“ als erster Teil einging.

Erfolg mit der „New York Trilogie“

Die New York Trilogie wird die Blaupause für viele Auster-Romane, die folgen, im Grunde sein Markenzeichen: In jedem der drei Bücher geht es um eine Figur, die sich in die Spur eines anderen Menschen setzt und dabei verloren geht. Zum Beispiel in „Stadt aus Glas“ der Schriftsteller Quinn, der mit einem Detektiv verwechselt wird und einen mysteriösen Professor überwachen soll.

Ich-Verlust und Paranoia, Zufall und Orientierungslosigkeit, das ist der Stoff, aus dem die „New York Trilogie“ besteht. Kunstvoll sind überdies Versatzstücke von Kriminal- und Detektivgeschichten darin verbaut, auch das Schreiben selbst ist Thema.

All das machte Auster zum Vorbild des lesbaren, postmodernen Prosa-Autors, den Ende der achtziger Jahre alle kennen mussten, die was auf sich hielten. Zumal Auster selbst wie ein Popstar wirkte, als glamouröser Schriftsteller, dem man nicht ansah, dass er täglich allein mit einem Stift in seinem Zimmer sitzt und nichts anderes macht als Schreiben.

„Als wirklich gelungen“ sollte Auster in seinem „Bericht aus dem Innern“ diese Trilogie bezeichnen, und auch seine nachfolgenden frühen Bücher „Im Land der letzten Dinge“, eine Dystopie, und den wirklich schönen Roman „Mond über Manhattan“.

Paul Auster und seine Frau, Siri Hustvedt © dpa/Lucas Dolega

Ob Paul Auster da im Nachhinein vielleicht selbst den Eindruck hatte, sich in den neunziger und nuller Jahren in seinen Buch-in-Buch-Labyrinthen verlaufen zu haben, mit Romanen, die trickreicher, von Mal zu Mal aber auch manierierter, selbstreflexiver wurden? Mit „Brooklyn Revue“ befreite er sich 2006 daraus, mit einem Roman über einen gealterten Versicherungsvertreter, der nach Brooklyn kommt, „um hier auf den Tod zu warten“.

Die „Brooklyn Revue“

„Brooklyn Revue“ bietet tatsächlich ein buntes Nummernprogramm mit unterschiedlichsten New Yorker Charakteren. Der Roman wirkt heiter, überraschend locker, bei aller melancholischen Grundierung. Aber er ist auch ein bewusst gehaltenes Gegenmodell zu dem Ereignis, mit dem er endet: den Anschlägen des 11. September 2001.

Vielleicht ist es die auf ihrer Erzähloberfläche so konventionelle, brav chronologische „Brooklyn Revue“, die Auster erst zu einem wirklich großen amerikanischen Erzähler werden ließ, die ihn in die Nähe des Formats von John Updike, Saul Bellow oder Philip Roth gebracht hat. Die ihm bewusst machte, dass alle Vexierspiele ohne erzählerische Substanz wertlos sind, es Stoff braucht, Leben, Erfahrung.

Die vier Fergusons in Austers Roman „4 3 2 1“

Sein 2017 erschienenes, weit über tausend Seiten zählendes Opus Magnum „ 4 3 2 1“ sollte sein großer amerikanischer Roman werden: eine Familiensaga aus dem jüdisch-amerikanischen Ostküstenmilieu und zugleich ein Bildungsroman, erzählt als die Lebensgeschichte von vier Jungs namens Ferguson, die „identisch, aber verschieden sind“.

Auster spielt in dem Roman auch mit seiner eigenen Biografie, nicht zuletzt dem eigenen Werk: der Zufall als entscheidender Faktor in einem Leben, der Autor Auster als Zirkusdirektor des Zufalls.

Sein letzter, erst vor ein paar Monaten erschienener und durchaus ein Leben resümierender Roman „Baumgartner“ wird schließlich zu Austers Vermächtnis, nachdem seine Frau, die Schriftstellerin Siri Hustvedt im März 2023 bekanntgegeben hatte, dass er an Krebs erkrankt sei, ohne die Erkrankung zu präzisieren.

Das übernahm ausgerechnet Salman Rushdie, für den Auster nach der Fatwa jahrelang gebetet hatte: „Ich bete jeden Morgen für diesen Mann, aber im Innersten weiß ich, dass ich auch für mich selbst bete.“ In seinem jüngsten Buch „Knife“ schreibt Rushdie offen von Austers Lungenkrebserkrankung, er hatte ihn in seinem Haus in Park Slope, Brooklyn noch einmal besucht, nachdem er sich selbst wieder von dem Attentat erholt hatte.

Von den Chemotherapien und einer Lungen-OP ist in „Knife“ die Rede und dass Vaclav Havel dieselbe Erkrankung hatte. „Paul lachte und sagte, er hoffe, es besser zu machen. Ihn zu sehen und sein Lachen zu hören, tat gut“, so Rushdie. „Und ich war froh, dass er es so optimistisch anging.“

Nun hat Paul Auster den Kampf gegen den Lungenkrebs doch verloren und ist in Brooklyn an dessen Folgen gestorben. Er wurde 77 Jahre alt.