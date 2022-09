Zum Tod von Pharoah Sanders Wegweiser des Free-Jazz

Der Jazzsaxophonist Pharoah Sanders ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Das teilte sein Label Luaka Bop am Samstag mit. Sanders erlangte ab 1965 als Teil der Band von John Coltrane größere Bekanntheit. Zusammen nahmen die beiden Tenorsaxophonisten wegweisende Free-Jazz-Alben wie „Meditations“ von 1966 auf.



Nach dem Tod Coltranes veröffentlichte Sanders eine Vielzahl eigener Einspielungen, die von einer Hinwendung zum Afrozentrismus sowie unterschiedlichster spiritueller Elemente geprägt ist.

Noch 2021 brachte er ein hoch gelobtes Album heraus

Einer seiner bekanntesten Kompositionen ist „The Creator Has A Master Plan“ von dem Album „Karma“. Der US-Amerikaner war berühmt für sein unnachahmliches Spiel am Saxophon, das zwischen behutsamer Lyrizität und energischem Kreischen changierte.



Nach langjähriger Pause veröffentlichte Sanders im vergangenen Jahr gemeinsam mit dem britischen Musiker Floating Points das hochgelobte Album „Promises“. Nachdem er mehrere Jahre lang nicht mehr auf der Bühne stand, trat er vor wenigen Wochen mit seinem Sohn Tomoki Sanders auf dem „We Out Here“-Festival in England auf.

