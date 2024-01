Zwischen Zorn und Zweifel Der Kulturbetrieb zerlegt sich in der Antisemitismus-Debatte

In zwei Wochen beginnt die Berlinale, die größte Kulturveranstaltung in der Hauptstadt. Von der grassierenden Cancel-Wut scheint das Filmfest nur am Rande tangiert zu werden. Aber die Stimmung in der Kulturszene allgemein ist seit dem Terrorangriff der Hamas und dem Krieg im Nahen Osten von Anspannung und großer Unsicherheit geprägt.