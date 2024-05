Live-Konzerte statt Fußball-EM Take That, Toto - aber keine Tore in der Zitadelle

Was plant Berlin-Spandau zur Fußball-EM? Das wollte die FDP um Matthias Unger wissen und setzte das Thema auf die Tagesordnung des Rathauses. Klar, das Olympiastadion liegt nur drei S-Bahnhöfe entfernt. In Berlin spielt u.a. die polnische Nationalmannschaft, deren Landsleute in Spandau ihre Hochburg haben. Wielka Polska!

„Auf der Zitadelle wird es Public Viewing geben“, berichtete Wirtschaftsstadtrat Frank Bewig, CDU, also im Rathaus und so mancher horchte bei diesem Nebensatz auf. Oha, das ist neu! Und es käme überraschend, denn die EM-Feste am Breitscheidplatz und vor dem Berliner Hauptbahnhof stehen auf der Kippe, weil sich kein Veranstalter findet: mehr lesen Sie hier im Tagesspiegel Checkpoint.

109.000 Menschen in Berlin haben einen polnischen Pass (54.000) oder sind Deutsche mit polnischem Migrationshintergrund. Ein großer Teil lebt traditionell im Berliner Bezirk Spandau: 6600 Menschen haben einen polnischen Pass, 5800 Deutsche einen polnischen Migrationshintergrund. Quelle: Amt für Statistik 12/2023

Der Haken: In der Zitadelle ist kein EM-Fest geplant. „Das basiert leider auf einer Falschmeldung auf berlin.de“, erzählte auf Nachfrage André Krüger dem Tagesspiegel-Newsletter für Spandau. Krügers Unternehmen betreibt in der Zitadelle die Bar und den Club und veranstaltet auch die Konzerte. Aber es gibt andere Sommernews aus der Zitadelle, die interessant sind - nicht nur für Fußballfans.

Die Fußball-EM in Berlin In Berlin finden sechs EM-Spiele statt. In der Vorrunde sind das Spanien vs. Kroatien (15. Juni), Polen vs. Österreich (21. Juni) sowie Niederlande gegen Österreich (25. Juni, alle 18 Uhr). Später finden noch ein Achtel- und ein Viertelfinale statt sowie das Finale am 14. Juli um 21 Uhr. In Berlin schlägt eine Mannschaft auch ihr EM-Quartier auf: Die österreichische Delegation hat das „Schlosshotel Grunewald“ für die EM gemietet, wo bei der WM 2006 die Deutschen wohnten. Kroatien wohnt gar nicht so weit von Spandau entfernt: im „Resort Mark Brandenburg“ in Neuruppin. Fans der Polen (in Hannover) und Niederländer (in Wolfsburg) sind mit dem ICE auch schnell aus Spandau bei ihren Teams. Der EM-Pokal war schon in Berlin. © dpa/Alexander Hassenstein

„Da wir eine sensationelle Saison des Citadel Music Festival mit vielen großartigen Künstlern auf dem Gelände haben werden, bei dem viele Konzerte auf den gleichen Terminen wie auf den EM-Spielen liegen, ist es leider parallel nicht möglich, ein Public Viewing dort zu veranstalten“, erklärt Krüger die Gründe für die EM-Absage im Spandau-Newsletter. Im Programm im Sommer: Take That bis Toto, ZZ Top bis Nina Chuba, Blümchen bis Deine Freunde…

Es gibt aber zwei weitere News zur Gastronomie, die viele Jahre etwas verstaubt war und jetzt mit frischen Ideen aufgepeppt wird. „Wir haben gerade die Renovierungsarbeiten zu unserem neuen Zita Cafe & Weingarten (ehemaliges Café Mätresse) auf der Zitadelle abgeschlossen“, so Krüger und meint das Café rechts vom Eingangstor.

Auch zur Zita-Bar, links vom Eingang, gibt es Neuigkeiten. Letztes Jahr hatte Krüger von einem After-Work-Club im Freien geträumt. Was ist daraus geworden?

Der Außenbereich der Zita-Bar könnte im Sommer ein richtig schöner Feierabend-Spot werden. © promo/Zita

„In der Sommersaison von Juni bis August wird unser Außenbereich am Freitag und Samstag vor der Öffnung des Clubs auch immer von 18-22 Uhr geöffnet sein“, sagte mir Krüger. „Dort versuchen wir in Absprache mit der Zitadelle die Aftershows zu veranstalten und schauen auch, ob wir in einem kleineren Rahmen dort die Fußballspiele zeigen…“

