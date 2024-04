„Man hört Vogelstimmen nie wieder wie zuvor“ Auf diesem Friedhof können Berliner übernachten und der Natur lauschen

Eine Nacht auf dem Friedhof zu verbringen – das mag für so manchen eher gruselig klingen und nicht gerade nach einer klassischen Familienaktivität. Nicht für Michael Grosch. Den Elisabeth Friedhof in Gesundbrunnen mag der 54-Jährige schon lange. Im Sommer 2022 hatte er die spontane Idee, dort einen Sonnenaufgang zu erleben.

„Ich bin um drei Uhr nachts mit dem Fahrrad dorthin gefahren und es war ein einzigartiges Erlebnis, in der Morgendämmerung die immer lauter werdenden Vogelstimmen zu hören. Ich habe sofort gedacht, dass ich das auch andere Menschen ermöglichen will“, erzählt Grosch, der eigentlich Museumstechniker ist, sich aber auch seit vielen Jahren ehrenamtlich für den Naturschutz engagiert.

Deshalb lädt er gemeinsam mit der Stiftung Naturschutz Berliner Familien ein, an insgesamt sechs Terminen in der Kapelle des Elisabeth Friedhofs in Mitte zu übernachten. Unter dem Titel „Be the first Bird“ können die Teilnehmer die einzigartige Vogelwelt des Ortes kennenlernen. Die Atmosphäre auf dem von Häuserblocks vom Stadtverkehr abgeschirmten Friedhof sei unvergleichlich, schwärmt Grosch.

Da die Berliner Friedhofsverwaltung aufgeschlossen in Sachen Naturschutz sei, habe sie rasch das Okay gegeben, sagt Grosch. Im vergangenen Jahr fanden die ersten Übernachtungen auf dem Friedhofsgelände statt – mit Unterstützung der Berliner Waldschulen und gefördert durch die Stiftung Naturschutz Berlin. Eine Gruppe von nicht mehr als 20 Teilnehmern darf jeweils dort übernachten und wird von Grosch über die Vogelwelt des Friedhofs informiert.

„Einige Teilnehmer schlafen in der Kapelle, andere auf der Veranda unter freiem Himmel, wieder andere suchen sich irgendwo draußen ihr Lieblingsplätzchen.“ Abends sitzen noch alle um ein Lagerfeuer in der Feuerschale, dann wird geschlummert. Um 3.30 Uhr weckt Grosch die Teilnehmer. „Natürlich ganz behutsam“, versichert er. „Eltern dürfen aber auch entscheiden, dass die Kinder doch weiterschlafen sollen.“

Zähneputzen am Friedhofsbrunnen

Dann lauschen alle gemeinsam Gesängen von Rotkehlchen, Meisen und Co. „Jede Vogelart hat hier eine bestimmte Nische - also etwa eine bestimmte Uhrzeit und eine spezifische Tonhöhe - besetzt. Das ist wirklich faszinierend und nach diesem Erlebnis hört man Vogelstimmen nie wieder wie zuvor“, verspricht Grosch.

Und wie ist das mit Zähneputzen? „Das geht am Friedhofs-Steinbrunnen und eine Toilette gibt es auch“, sagt Grosch. In der Kapelle liegen Schlafsäcke, Isomatten und Taschenlampen bereit, die die Teilnehmer leihen können. Grosch empfiehlt die Veranstaltung für Familien mit Kindern ab dem Grundschulalter. Aber auch „jung gebliebene Erwachsene“ ohne Kinder könnten mitmachen.

Die Teilnahme kostet für Erwachsene 12 Euro, für Kinder 6 Euro. Bislang sind Übernachtungen geplant, am 3. Mai, 10. Mai, 17. Mai, 24. Mai, 31. Mai und 7. Juni, jeweils von 18 bis circa 6 Uhr. Anmeldung unter micha.grosch@klimaneustart.berlin oder (auch per WhatsApp/Signal/Telegram) an 0172-3074775. Friedhof St. Elisabeth II, Wollankstraße 66 in Mitte (Gesundbrunnen).