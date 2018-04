Das nennt man dann wohl eine rote Linie. ARD und ZDF haben sie gezogen, wenn es um weitere Sparanstrengungen der öffentlich-rechtlichen Anstalten geht. Die ARD sieht derzeit keinen Spielraum für ein weiteres Sparpaket, ohne am Programm zu kürzen. „Die Vorstellung, dass wir jetzt schon zum 1.1.2021 erneut Hunderte Millionen ausweisen können, ist nicht realistisch“, sagte der ARD-Vorsitzende Ulrich Wilhelm am Donnerstag in München. Darin seien sich die ARD-Intendanten bei ihrer Hauptversammlung in Bremen einig gewesen.

ZDF-Intendant Thomas Bellut hatte bereits im März erklärt, schnelle weitere Sparbemühungen, wie von den Ländern verlangt, seien unrealistisch: „Wir können bis April keine seriös berechneten Projekte nennen.“

ARD und ZDF sollten bis zum 20. diesen Monats nachlegen. Die Rundfunkkommission der Länder hatte von ihnen bis dahin eine Stellungnahme zu weiteren Einsparüberlegungen verlangt. Den Bundesländern gehen die bisherigen Pläne der öffentlich-rechtlichen Sender nicht weit genug, die sie erst im September präsentiert hatten. „Die Länder haben sich sehr klar dazu geäußert. Es gibt die Erwartung, dass es zu weiteren Einsparvorschlägen kommt“, hatte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) gesagt.

ARD, ZDF und Deutschlandradio hatten im September ihre Vorstellungen zur Zukunft der Sender geäußert. Laut dem ARD-Papier ergeben sich daraus bis 2028 Einsparungen von geschätzten 951 Millionen Euro. Das ZDF kündigte weitere 270 Millionen Euro Einsparpotenzial an. Nicht zuletzt durch zahlreiche Projekte, die eine deutlich engere Zusammenarbeit von ARD, ZDF und Deutschlandradio bedeuten.

Schwarzes-Peter-Spiel

Mit ihren Aussagen, weitere Sparszenarien wären mit Einschnitten ins Programm verbunden, wollen die Sender das Problem zur Rundfunkpolitik zurückschieben. Heißt: Wenn wir auf Druck der Politik weitere Kürzungen vornehmen und dafür an die Programmleistungen rangehen, dann muss die Politik die Verantwortung dafür übernehmen. Damit müssen, aufs Fernsehen bezogen, nicht in erster Linie das nationale ZDF oder das Deutschlandradio gemeint sein, sondern mehr die Dritten Programme der ARD. Welcher Ministerpräsident kann schon akzeptieren wollen, dass „sein“ Sender weniger über „seine“ Politik berichtet.

Von einem tiefgreifenden Konflikt zwischen der Rundfunkkommission und dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk kann noch nicht die Rede sein. Wilhelm sagte auch, jeder Sender werde beim Sparen nicht nachlassen. So plane die ARD zum Beispiel ein gemeinsames Sendezentrum bei jedem künftigen Sport-Großereignis, das ZDF sei herzlich zum Mitmachen eingeladen.

Jetzt muss sich erst mal die Rundfunkpolitik verhalten, sprich ihre eigene rote Linie ziehen.