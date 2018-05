Sechs Frauen werfen dem vom WDR freigestellten Leiter des Programmbereichs Fernsehfilm, Kino und Serie, Gebhard Henke, sexuelle Belästigung vor. Die Frauen, darunter die Autorin Charlotte Roche, seien von Henke betatscht und begrapscht worden, berichtet der „Spiegel“. Henke habe den Frauen an den Po oder an den Bauch gefasst, er habe angedeutet, sie zu fördern, und dafür offenbar körperliche Zuwendungen erwartete. Die Vorwürfe reichten von 1990 bis mindestens 2015. Bisher war nicht bekannt, was Henke konkret vorgeworfen wird.

Zahlreiche Frauen setzen sich wiederum für Henke ein. Jetzt haben sich Schauspielerinnen wie Iris Berben und Caroline Peters, Regisseurinnen wie Hermine Huntgeburth und Isabel Kleefeld, Agentinnen wie Mechthild Holter und Inga Pudenz zu einer Initiative versammelt, die die Agentin Heike-Melba Fendel und die Regisseurin Feo Aladag angestoßen haben.

Blinder Aktionismus und Übereifer im Fall Henke?

Gemeinsam wurde ein Schreiben formuliert, in dem es heißt: „Wir setzen uns für eine Film- und Fernsehbranche ein, die Geschlechtergerechtigkeit zügig, konkret und im konstruktiven Miteinander der Geschlechter ermöglicht. Wir halten auch nichts davon, dass Übergriffe, die mit Machtmissbrauch zu tun haben, aus Angst nicht benannt werden. #MeToo hat hier wesentliche Impulse geliefert.“

Zugleich seien bisweilen blinder Aktionismus und Übereifer zu beobachten – wie beim Fall Gebhard Henke. Die Unterzeichnerinnen jedenfalls stellen fest: „Wir haben in der Vergangenheit persönlich mit Gebhard Henke zusammengearbeitet. Durchaus nicht ohne Konflikte und Machtkämpfe. Auch nicht frei von unterschiedlichen Auffassungen über Männer- und Frauenbilder. Immer jedoch frei von Übergriffen jedweder Art und Schwere.“

Mehr zum Thema Nach Vorwurf wegen sexueller Belästigung WDR stellt weiteren Mitarbeiter frei

Gebhard Henke sei ihnen und ihrer Arbeit in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten stets respektvoll begegnet. „Wir schätzen ihn, seine Arbeit und seine Integrität.“