Seit 34 Jahren gibt es das ZDF-Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin „Wiso“, an diesem Montag zeigt es sich in neuem Gewand. Die Holzdeko wurde entfernt, statt dessen dominiert Beton das Studio. „Beton steht für Industrie, für die Straßen, auf der unsere Geschichten stattfinden, für das Kantige unserer Themen, aber auch für den Lifestyle, über den wir berichten“, begründet „Wiso“-Moderator und -Redaktionsleiter Marcus Niehaves das Redesign. Auf einen Tisch wird verzichtet, dafür gibt es zwei Betonsäulen, an denen Gespräche geführt werden können.

Neu ist zudem eine große LED-Wand und ein beweglicher Hochkant-Monitor. „Hochkant ist das mobile Format und da wir immer mehr Inhalte in die Sendung holen, die zunächst für das Smartphone produziert werden, ist dieses Hochkant-Format dafür passend“, sagt Niehaves. Damit könnten Social-Media-Inhalte in der TV-Sendung thematisiert werden, ohne sie nochmal bearbeiten zu müssen. Zugleich soll so demonstriert werden, dass „Wiso“ keine reine TV-Marke mehr ist. „Wir erreichen mittlerweile viele Menschen über die ZDFmediathek und über die sozialen Netzwerke. Da braucht es neue Ansprachen, auf die mobilen Endgeräte optimierte Grafiken und technische Möglichkeiten um möglichst viele Synergien zu schaffen.“

Der Themenmix bleibt

Am Themenmix zwischen harter Wirtschaftsberichterstattung und serviceorientiertem Verbraucherjournalismus soll festgehalten werden. „Ob Wirtschafts- oder Verbraucherthemen – für ,Wiso‘ ist entscheidend, ob die Themen etwas mit dem Leben der Menschen zu tun haben“, sagt der Redaktionsleiter, der „Wiso“ als „eine Verbrauchersendung de luxe“ versteht mit Themen wie: Was passiert nach dem Brexit? Wie können sich die angedrohten US-Strafzölle auf meinen Arbeitsplatz auswirken? Mit Themen zur Arbeitswelt, zu Technik und Medizin. Oder als Sendung, die der Frage nachgeht, ob die teuren Pommes wirklich besser sind als die billigen? sag

„Wiso“, ZDF, Montag, 19 Uhr 25