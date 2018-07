Frau Ludowig, worüber haben Sie sich in dieser Woche in den Medien am meisten geärgert?



Mich hat die unwürdige Darstellung von Diego Maradona im Fernsehen beim WM-Spiel Argentinien gegen Nigeria geärgert. Seine TV-Auftritte sind sicherlich polarisierend. Aber sein bizarrer Auftritt auf der Tribüne, wo er tobte, aber eben auch deutlich torkelte, war sicherlich nicht als Medienereignis von ihm geplant. Mich hat gestört, dass die Kameras immer wieder auf den offensichtlich betrunkenen Ex-Fußballprofi gerichtet waren und diesen damit ganz klar vorgeführt haben, anstatt sich im Sinne aller Fußballfans auf das Wesentliche zu konzentrieren: das Spiel! Das war weder besonders sportlich noch fair.

Gab es auch etwas, worüber Sie sich freuen konnten?

Mit Begeisterung habe ich in den vergangenen Tagen den Twitter-Account von ESA-Astronaut Alexander Gerst verfolgt. Spannende Experimente in kurzen Videos, tolle Informationen und unglaublich faszinierende Bilder aus dem Weltall. Das ist einer dieser Accounts, die Twitter adeln, wo ansonsten gerne gedisst wird und sich manch einer zwischen Beliebigkeit und Belanglosigkeit verliert. Alexander Gerst hat seine mehr als eine Million Follower absolut verdient!

"4Oceans" - was für ein Medienauftritt

Was ist Ihr Webtipp?

Die Weltmeere sind voller Plastikmüll. Ein globales Problem, das inzwischen selbst in Talkshows Einzug gehalten hat. Zwei amerikanische Surfer hatten es satt, im Müll zu surfen, und haben spontan beschlossen, etwas dagegen zu tun. Heute ist „4Ocean“ eine weltweite Bewegung mit vielen helfenden Hände. Ein Media-Auftritt, der Beachtung verdient. www.youtube.com/watch?v=U0P6P2_iVOM, www.facebook.com/4OceanBracelets/

Mehr zum Thema Die Mittelfinger der Hand Gottes Mensch, Maradona!

Frauke Ludowig ist Redaktionsleiterin und Moderatorin des RTL-Magazins "Exclusiv - Das Starmagazin"