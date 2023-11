Absagen, Verschieben, Ändern Die Kulturszene ringt mit dem Krieg in Nahost

Am Donnerstagabend kam ein weiterer Paukenschlag: Die verbliebenen vier Mitglieder der Findungskommission der documenta waren auch noch zurückgetreten. Der Grund: Kunst brauche eine kritische und multiperspektivische Auseinandersetzung mit ihren vielfältigen Formen und Inhalten, um ihre Kraft wirklich entfalten zu können. Diese Voraussetzung sei derzeit in Deutschland nicht gegeben, so die Mitglieder der Kommission.