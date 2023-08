Alle tragen auf einmal Pink Wie eine Farbe zum Booster für den Feminismus wird

Die meisten Farben sind einfach Farben. Blassgrün zum Beispiel oder Marineblau. Darin streichen Menschen ihre Küchen und tragen sie als Hosenanzüge. Niemand denkt dann über den Hosenanzug oder die Küche nach. Sie existieren, aber sie sind unbedeutend. Mit Pink ist das anders. Ein pinker Hosenanzug ist ein Statement. Eine pinke Küche auch.

Denn Pink war bislang verknüpft mit einer Weiblichkeit, die viele Frauen ablehnen. Einer Weiblichkeit, die vor allem Männern in den Kram passte. Frauen sollten dieser Definition zufolge attraktiv sein, simpel, unkompliziert und immer schön ungefährlich.

Manche trugen die Farbe deshalb aus Trotz, etwa beim Women’s March zur Amtseinführung von Ex-US-Präsident Donald Trump, als Frauen und queere Menschen durch Washington mit pinker Strickmütze liefen. Andere protestierten vehement gegen sie, die Anhänger der Initiative gegen Sexismus mit dem Namen „Pink Stinks“ zum Beispiel.

Die Farbe wird jetzt anders aufgefasst.

Pink ist also schon ewig ein Politikum, doch gerade wandelt sich etwas. Die Farbe Pink wird anders aufgefasst. Seit es den Hype um den neuen Barbie-Film gibt, seit sich Philosophinnen ebenso wie Reality-TV-Stars auf sozialen Netzwerken zur „Barbie-Mania“ bekennen, vielleicht aber auch schon, seit Valentino 2022 eine komplette Modenschau ausschließlich in Pink inszenierte, hat die Farbe eine neue Konnotation, einen Vibe, der frisch ist und cool, edgy und angesagt.

Pink ist plötzlich nicht mehr Kampf, sondern Konsens. Keine verhasste Mädchen-Farbe mehr, sondern eine, die mit selbstbewusster Weiblichkeit assoziiert wird. Dazu gehört, dass Pink nicht mehr für femininen Perfektionismus steht und Frauen eben auch nicht mehr perfekt sein müssen.

Sie können vorlaut sein, nerven, eitel sein. Die Farbe könnte damit mehr erreichen als einige feministische Appelle aus der Vergangenheit. Auf lockere Art und Weise vermittelt sie ein lange vermisstes Zusammengehörigkeitsgefühl. Sie ist ein Feminismus-Booster.

Wie kommt das? Warum ist eine neue, unbekümmerte Weiblichkeit jetzt plötzlich auf dem Vormarsch? Es könnte daran liegen, dass sie in der breiten Popkultur angekommen ist. Der Barbie-Film, der auf unverkrampfte Weise das desolate Geschlechterverhältnis thematisiert und dabei ganz unterschiedliche Frauen zeigt, die darunter leiden, dürfte maßgeblich dazu beitragen. Pink ist das Symbol dieses Films, ein Symbol dieses Sommers.

Joana Nietfeld ist Redakteurin in der Berliner Wirtschaft beim Tagesspiegel. Sie findet, dass Pink plötzlich nicht mehr Kampf, sondern Konsens ist.

Pink wird Mainstream. Und Mainstream heißt ja, dass viele mitmachen wollen. In diesem Fall: auch Männer. Das ist wirklich neu, denn bislang wurde Kultur, die Frauen und den Feminismus thematisierte, hauptsächlich von Frauen und queeren Menschen konsumiert.

Ganz im Gegensatz zu Männer-Kultur. Die ist überall. Es werden männliche Autoren gelesen und Baller-Blockbuster geschaut – und zwar von allen. Wenn jetzt Männer also ernsthaftes Interesse an einem Film, einer Farbe, ja, einer ganzen Bewegung haben, ist das ein Fortschritt.

Es gibt zwar noch keine Zahlen dazu, wie viele Männer wirklich im Kino waren und auch keine nennenswerten pinken Kollektionen in Herrenabteilungen. Aber es ist trotzdem ein Kulturwandel zu beobachten.

Das Symbol des Sommers

Pink macht es allen leicht. Wer sich heute für Feminismus interessiert, muss keinen angriffslustigen Protest mehr anführen. Wer Pink trägt, signalisiert eine progressive Geisteshaltung, präsentiert sich modern und zeitgeistig. Und Barbie ist, da hat sich Spielzeughersteller Mattel ja alle Mühe gegeben, das so zu vermitteln, plötzlich kein Feindbild: kein pinkes Plastikpüppchen, sondern eine Schwester, Freundin, Gleichgesinnte.

Und womöglich ist es genau das, was der Feminismus braucht: Geschlossenheit. Sie hilft gegen die Unverbesserlichen. Denn es ist ja nicht so, dass bereits alle Pink denken. Nicht nur in den USA geißeln konservative Hardliner den Barbie-Blockbuster als feministische Propaganda. Aber sie tun das womöglich, weil sie ahnen, welche Kraft in dieser Farbe steckt. Pink steht für eine Zukunft, in der alle genau so sein können wie sie wollen. Und das niemanden stört.