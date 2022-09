Auf geheimer Mission in Dubai Wie ein israelischer Diplomat den Grundstein für Verständigung legte

Auf einem Podium mitten in der Wüste Negev fassten sich sechs Herren an den Händen und sandten eine starke politische Botschaft in die Welt: Wir stehen geschlossen zusammen. Die Welt war möglicherweise etwas überrascht von diesem Bild, denn es handelte sich bei den sechs Herren um die Außenminister von Israel, Ägypten, Bahrain, der Vereinigten Arabischen Emirate, Marokkos und der USA. Außenminister Yair Lapid war Gastgeber des Gipfeltreffens im Süden Israels. Das Treffen zeigte die Richtung an, wie Frieden in der Region erreicht werden kann und was möglich ist, wenn ehemalige Feinde für eine bessere Zukunft zusammenarbeiten.

