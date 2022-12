Baerbock bringt Benin-Bronzen nach Nigeria Auf dem Weg zur „Politik auf Augenhöhe“

Andrea Nüsse ist Redakteurin in der Internationalen Politik und freut sich über die Lösung in dem Streit um die Benin-Bronzen

Erst Ignoranz, dann Deklarationen – und jetzt wird es ernst. Wenn Außenministerin Annalena Baerbock und Kulturstaatsministerin Claudia Roth am Dienstag persönlich die ersten Benin-Bronzen in der nigerianischen Hauptstadt Abuja zurückgeben, dann ist das mehr als Kulturpolitik: Es ist ein Beleg dafür, dass das Auswärtige Amt künftig mehr „Politik auf Augenhöhe“ mit Afrika betreiben will. Die Schätze aus mehreren deutschen Museen sind eindeutig Raubkunst – nur war das zu lange kein Grund, auf die Forderungen afrikanischer Staaten nach Rückgabe einzugehen .

Das ist heute anders. Dazu mögen die Debatten über Dekolonialisierung und Rassismus im Westen beigetragen haben, die es unter dem Druck des heimischen Publikums schlicht unmöglich machten, auf seine ästhetischen Aspekte reduzierte in deutschen Museen auszustellen.

Aber auch das neue geopolitische Gewicht Afrikas auf der internationalen Bühne hat dazu beitragen, dass Deutschland nachgegeben hat und die Rückgabe als Beginn einer neuen Beziehung zu afrikanischen Staaten präsentiert. Weil die Rückgabe Deutschland weh tut, ist es glaubwürdig.

Die afrikanischen „Swing States“ sind umworben

Damit können Deutschland und der Westen punkten im neuen Kalten Krieg, in dem die afrikanischen Länder „Swing States“ bei internationalen Abstimmungen umworben sind sowohl von westlichen Demokratien als auch autoritären Regimen. Doch das reicht nicht. Aus der reinen Entwicklungszusammenarbeit muss eine partnerschaftliche Kooperation in Sachen Klima, Handel, Migration werden, in die verschiedene Ministerien eingebunden sind.

So wie allein die Anerkennung der Eigentumsverhältnisse bei den Bronze-Statuen viel in Bewegung gesetzt hat – Kooperation in Form von Dauerleihgaben an deutsche Museen – muss auch auf anderen Politikfeldern stärker gemeinsam gedacht werden.

Und Nigeria ist wichtig. Deshalb ist es gut, dass Baerbock persönlich hinfährt. Es ist immerhin das größte und bevölkerungsreichste Land des Kontinents – 200 Millionen Menschen leben dort–, das allerdings ethnisch und religiös zerrissen ist.

Im muslimisch geprägten Norden, den die Außenministerin während ihres zweitägigen Aufenthalts auch besucht, machen sich islamistische Gruppen breit ebenso wie in den Nachbarländern der Sahelzone. Trotz des Erdölreichtums ist die Wirtschaftslage dramatisch.

So kann Nigeria seinem Anspruch und seinem Potenzial als Regionalmacht bisher nicht gerecht werden. Das liegt auch an der Schwäche des kränkelnden Amtsinhabers Mohammadu Buhari. Aber im Februar soll es Präsidentschaftswahlen geben, Buhari tritt nicht erneut an.

Also gibt es die Hoffnung auf einen innenpolitischen Neustart, der auch die bilateralen Beziehungen beleben kann. Dafür hat Deutschland nun ein Fundament gelegt.

