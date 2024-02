Die RAF und ihre stillen Bewunderer Die Verniedlichung der Killertruppe muss enden

Eine freundlich 65-jährige Rentnerin mit grauen Haaren, die Mathe-Nachhilfe gibt, afrobrasilianische Tänze mag und vor Jahrzehnten Mitglied der Roten Armee Fraktion (RAF) war. Jener linksradikalen Terrororganisation, von der unzählige Jüngere nur eine verschwommene Vorstellung oder noch nie gehört haben.

Dieses Bild der RAF wird für viele Beobachter jetzt von Daniela Klette nach ihrer Verhaftung verkörpert. Dieses Mütterchen, früher Mitglied der mysteriösen Dritten Generation der Terroristen, soll mal gefährlich gewesen sein? Schwer vorstellbar.

Frank Bachner ist Redakteur beim Tagesspiegel und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Thema RAF.

Es gibt aber noch ein anderes Bild der RAF. Die tötete 1985 in Wiesbaden den US-Soldaten Edward Pimental mit einem Kopfschuss. Und zwar nur deshalb, weil sie seine ID-Karte benötigte, damit ein Terrorkommando mit einem Auto auf die Rhein-Main-Airbase in Frankfurt fahren konnte. 126 Kilogramm Sprengstoff explodierten, drei Tote, 23 Verletzte.

Eine Killer-Truppe mit politischem Anspruch

34 Morde verübte die RAF, zehn allein die Dritte Generation.

Die RAF war eine Killer-Truppe mit selbst ernanntem politischen Anspruch der Revolution. Dass diese RAF mit dem Bild eines grauhaarigen Mütterchens in Verbindung gebracht werden kann, liegt an den Unterstützern und Sympathisanten, die diese Terrorgruppe noch heute besitzt.

Nur weil es diese Gruppe gibt, nur weil sie die Ex-RAF-Terroristen im Untergrund unterstützen und beschützen, nur deshalb konnte Klette 30 Jahre lang in der Illegalität leben. Nur deshalb sind ihre Komplizen Ernst-Volker Staub und Burkhard Garweg bis heute nicht gefunden, nur deshalb sind deshalb fast alle Mitglieder der Dritten Generation noch auf freiem Fuß.

Die RAF hatte sich 1998 aufgelöst, weil sie eingestehen musste, dass sie ihre Ziele nicht erreichen konnte. Für ihre Unterstützer aber geht der Kampf ideologisch unverändert weiter, in Form von Solidarität. Sie laben sich am Mythos RAF, an deren früheren Anspruch von Freiheitskampf und Beseitigung des verhassten Schweinesystems.

In ihrer Gedankenwelt sind die Ziele der RAF zeitlos.

Es gab (und gibt möglicherweise noch immer) ein regelrechtes Kuriersystem, mit dem Briefe von RAF-Mitgliedern an deren Angehörige transportiert worden sind. Post aus dem Untergrund. Und die Angehörigen schrieben zurück. Das ging nur über Mittelsmänner.

Niemand fragt nach den Opfern, solange die nur als notwendiges Übel, oder noch schlimmer: als gerechte Zielobjekte betrachtet werden.

Zu Recht ging ein Aufschrei durch die Gesellschaft und die linke Szene, als klar wurde, dass ein Netzwerk von Gesinnungsgenossen die rechtsradikalen NSU-Mörder jahrelang geschützt hatte. Aber Terror ist Terror, ob er von rechts oder von links kommt. Wer Terror entlang ideologischer Weltbilder definiert, verhöhnt die Opfer und deren Angehörige.

Eine fatale Einschätzung

Die Verklärung der RAF als Kämpfer gegen Kapitalismus und Ausbeutung ist die fatale Verniedlichung einer Gruppe, die nach dem Mord an Pimental erklärte, sie habe keinen „verklärten, sozialarbeiterischen Blick“ auf US-Soldaten. Eine Reaktion auf die harsche Kritik aus der linken Szene an diesem Mord. Genickschuss, nur um an eine ID-Karte zu kommen, das ging selbst RAF-Sympathisanten zu weit.

Und wer nur dieses Bild des grauhaarigen Mütterchens vor Augen hat, der vergisst – oder er weiß es nicht- , dass drei Personen 2015 ein Überfall auf einen Geldtransporter verübten. Nur das Panzerglas des Wagens verhinderte, dass Schüsse auf einer Kalaschnikow einen Sicherheitsmitarbeiter trafen. Mutmaßlich beteiligt an dem Überfall: Klette, Garweg und Staub.

Die Selbstkritik von Birgit Hogefeld hat also erschreckend wenig bewirkt. Die RAF-Terroristin, Mitglied der Dritten Generation, 1993 festgenommen, erklärte 1996 in ihrem Prozess: Der Mord an Pimental „war grauenhaft und zutiefst unmenschlich“. Sie kann es sehr gut bewerten. Wegen ihrer Beteiligung an diesem Mord wurde sie zu lebenslanger Haft verurteilt.