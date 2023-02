Identitätsfindung durch den Krieg „Heute bin ich stolz auf meinen ukrainischen Pass“

Auf die Frage „Wer bist du?“ gab es früher für mich eine Menge Antworten. Ich bin eine Mutter, eine Journalistin, eine Ukrainerin, eine Frau, eine Bürgerin von Kiew. Aber seit dem 24. Februar 2022 gibt es keinen Zweifel mehr: Ich bin Ukrainerin. Alles andere ist zweitrangig. Die nationale Identität steht jetzt an erster Stelle. Denn damit können wir den Russen entgegengetreten, die uns angegriffen haben und für uns zum Feind geworden sind.

Ich bin Ukrainerin, keine Russin, obwohl Russisch meine Muttersprache ist. Es scheint seltsam zu sein, aber das ist die Realität. Ich wurde in der Sowjetunion geboren, Russisch war damals die Amtssprache. Außerdem galt die Sprache in ukrainischen Großstädten als prestigeträchtiger.

Russisch wurde sowohl von meiner Mutter gesprochen, die in Kiew geboren wurde, als auch von meinem Vater, der in einem ukrainischsprachigen Dorf aufwuchs und später in die Hauptstadt zog.

Die Autorin Valeriia Semeniuk ist ukrainische Journalistin . Mehr als 20 Jahre lang hat sie in Kiew für das Fernsehen gearbeitet, zuletzt für den Sender „Ukraina“.

ist . Mehr als 20 Jahre lang hat sie in Kiew für das Fernsehen gearbeitet, zuletzt für den Sender „Ukraina“. Nach dem russischen Angriff floh sie mit ihren beiden Kindern nach Berlin . Ihr Mann blieb in der Ukraine.

Seit Mai vergangenen Jahres nimmt sie an einem Journalistenprojekt des Tagesspiegels teil.

„Ich spreche Russisch, ich muss nicht beschützt werden!“, stand auf dem Transparent, mit dem mein 17-jähriger Sohn bei einer der ersten Kundgebungen in Berlin gegen den russischen Angriffskrieg demonstrierte. Dort habe ich zum ersten Mal bedauert, dass ich keine „Wyschywanka“ habe, die traditionelle ukrainische Bluse, die mit Ornamenten bestickt ist. Ich habe in meinem Leben noch nie eine besessen.

Die „Wyschywanka“ ist für die Ukrainer mehr als nur ein Kleidungsstück. Sie ist ein Code, der die Zugehörigkeit zur Nation zeigt. Deshalb haben viele Ukrainerinnen und Ukrainer in den vergangenen Jahren auf Kundgebungen oder bei der Arbeit demonstrativ eine „Wyschywanka“ getragen.

Das erschien mir einerseits archaisch, andererseits aufdringlich. Warum sollte ich meine nationale Identität zur Schau stellen? Außerdem gefiel es mir nicht, dass auch einige Populisten und manche korrupten Politiker die Nationaltracht trugen. Die Mehrheit der „Wyschywanka“-Liebhaber waren jedoch ehrliche und offene Menschen. Oft hatten sie oder auch ihre Vorfahren traumatische Erlebnisse mit Russland.

Sie bezeichneten sich selbst als politisch bewusste Ukrainer und setzten sich damit in gewisser Weise von anderen ab. Andere warfen ihnen, wenn nicht Nationalismus, so doch eine zu starke Fokussierung auf Fragen der nationalen Identität vor.

Paradoxerweise war es nicht Selenskyj, dem es gelang, die Ukrainer zu vereinen, sondern Putin. Valeriia Semeniuk

Im Präsidentschaftswahlkampf 2019 spielte dieser Gegensatz der verschiedenen Ukrainer eine große Rolle. Der damalige Präsident Petro Poroschenko setzte demonstrativ auf ukrainischen Nationalstolz – und verlor die Wahl. Wolodymyr Selenskyj, der sich nicht auf Fragen der nationalen Identität konzentrierte, gewann mit großem Vorsprung.

Geeint trotz Unterschieden

Sechs Monate später beschrieb er in der ersten Neujahrsansprache seine Vision von der Ukraine als einem Land, dessen Markenzeichen Vielfalt und Toleranz sind. „Es spielt keine Rolle, wie die Straße heißt, wenn sie hell und asphaltiert ist. Genauso macht es keinen Unterschied, neben welchem Denkmal man auf das Mädchen wartet, in das man verliebt ist.“

Für viele von uns schien es kaum einen Unterschied zu geben. Für mich persönlich gab es jedoch einen Unterschied, ich mochte keine Denkmäler für Persönlichkeiten aus dem Russischen Reich und der Sowjetunion. Aber ich habe Selenskyj zugestanden, dass er auf diese Weise versuchte, ein geteiltes Land zu vereinen.

Wir waren in der Tat unterschiedlich – im Westen, im Osten und in der Mitte der Ukraine. Doch paradoxerweise war es nicht Selenskyj, dem es gelang, die Ukrainer zu vereinen, sondern Wladimir Putin. Keiner von uns wird jetzt mehr sagen: „Es macht keinen Unterschied.“

Ich habe übrigens nicht geglaubt, dass es zu einem großen Krieg kommen würde. Bis zum Morgen des 24. Februar, als uns mein Sohn mit den Worten weckte: „Ich habe Angst, euch das zu sagen, aber ich muss euch sagen: Der Krieg hat begonnen.“

Ab diesem Tag war unsere Nation wirklich geeint. Sie steht vor einer großen Herausforderung, die wir aber auch als Ehre empfinden: Europa und die Welt gegen den russischen Neofaschismus zu verteidigen.

Ich hätte nie gedacht, dass ein paar Seiten Ausweispapier solche Gefühle hervorrufen können. Valeriia Semeniuk

Deshalb bin ich stolz, wenn ich am Flughafen meinen Reisepass vorzeige. Ich trage ihn in der Hand, statt ihn in meiner Tasche zu verstecken, und wundere mich über mich selbst. Ich hätte nie gedacht, dass ein paar Seiten Ausweispapier solche Gefühle hervorrufen können.

Als ich im Oktober vergangenen Jahres für ein paar Tage nach Lwiw fuhr, um meinen Mann zu treffen, habe ich eine „Wyschywanka“ gekauft, die erste in meinem Leben. Ich werde sie sicherlich bei der großen Demonstration in Berlin tragen, wenn die Ukraine diesen Krieg gewinnt und wir auf den Platz am Brandenburger Tor gehen, um unseren Sieg zu feiern.

Ja, das ist genau das, was ich meine: „wenn die Ukraine gewinnt“. Ich weiß, dass diese Formulierung nach journalistischen Maßstäben nicht korrekt ist und man normalerweise schreiben würde: „wenn der Krieg vorbei ist“. Schließlich weiß noch niemand, wie dieser schreckliche Krieg ausgehen wird.

In Gesprächen über die Zukunft reden wir aber über die Zeit „nach dem Sieg“. Denn wenn wir überleben wollen, haben wir keine andere Wahl, als diesen Krieg zu gewinnen.

